Más bajas en Mitre: Facundo Juárez se lesionó en un tobillo

10/04/2021 - 01:51 Deportivo

En Mitre no ganan para sustos. A las once bajas por coronavirus (ahora diez, porque ya se reintegró el arquero Fernando Pellegrino) se le suman los lesionados. Primero fue el defensor Rodrigo Tapia, quien será operado de meniscos y estará entre 30 y 40 días fuera de las canchas. Y ahora se sumó el delantero Facundo Juárez, que en la práctica futbolística de ayer sufrió un esguince de tobillo de grado tres y estará inactivo al menos quince días.

El gran presente futbolístico del equipo que dirige Hernán Darío Ortiz, uno de los punteros de la zona A de la Primera Nacional con diez puntos, junto con Atlanta, contrasta con las bajas que debe suplir. Aunque esto, tal como lo dijo el arquero Joaquín Ledesma, no hace más que demostrar que en el Aurinegro hay un plantel largo y en el que cualquiera puede jugar. Por eso el “Indio” tiene cierta tranquilidad a la hora de armar el elenco titular, más allá de que no puede tener a todos a disposición. Pero por este último motivo es que se tomará más tiempo para definir los once que el próximo lunes, desde las 15.30, visitarán a Deportivo Riestra, por la quinta fecha.

Alternativas

Con respecto al equipo que jugó ante Belgrano, Ortiz deberá decidir primero si mantiene a Ledesma en el arco, de buen partido, o le devuelve la titularidad a Pellegrino. Para sustituir a Tapia, la alternativa es Nicolás Benavídez al lateral izquierdo, pasando Corda al derecho. O bien incluir a Martínez Montagnoli, un central, como lateral derecho. Y por Juárez podría tener su chance Facundo Pérez. Habrá que esperar.