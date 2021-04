Messi quiere romper el maleficio y llevar al Barcelona a la punta ante el Real Madrid

10/04/2021 - 01:58 Deportivo

El astro rosarino Lionel Messi buscará hoy convertirle a Real Madrid para cortar una sequía de dos años y 11 meses ante ese rival, en un clásico que podría ser el último de su etapa en Barcelona y que, de ganar, le permitirá a su equipo quedar como único puntero de La Liga española.

El encuentro, correspondiente a la fecha 30, se jugará por primera vez en el estadio Alfredo Di Stéfano a partir de las 16, hora argentina, y será televisado por ESPN.

Messi es el máximo goleador del clásico más importante del mundo futbolístico, con 26 impactos, pero no anota desde el 6 de mayo de 2018 en el empate 2-2 de la 36ª jornada de LaLiga que también significó el último duelo personal con el portugués Cristiano Ronaldo, actual delantero de Juventus de Italia.

Durante ese lapso, Messi y Barcelona ganaron tres clásicos, empataron uno y perdieron dos.

El capitán de Barcelona acumula seis encuentros sin tantos ante Real Madrid e intentará quebrar la racha en su partido 45 frente al eterno rival, mientras continúan las especulaciones sobre su continuidad en el club ante la proximidad del 30 de junio, fecha de finalización del contrato.

Messi está en la cima de goleadores del clásico con buena diferencia sobre leyendas del fútbol como Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo (18), Raúl González (15) y Ferenc Puskas (14).

El rosarino, actual goleador de La Liga con 23 tantos, le marcó al Madrid 18 goles por La Liga, dos en Liga de Campeones de Europa y seis en Supercopa de España.

A falta de nueve fechas para la finalización de LaLiga, Real Madrid y Barcelona están expectantes. El equipo madrileño, con 63 puntos, está a tres del líder Atlético Madrid (66) y los catalanes (65) tan solo a uno.

El Atlético Madrid de Diego Simeone, de resultados adversos en las últimas fechas, jugará mañana ante Betis como visitante.

Edmílson

El exvolante de Barcelona, el brasileño Edmílson, aseguró a la agencia Télam, en una entrevista organizada por La Liga, que el clásico será “decisivo” para las posibilidades de ambos en el campeonato.

“Será un partido muy importante hacia el título. Si sale un ganador, será el que peleará el título con Atlético de Madrid. Para el Barsa será muy importante porque el Madrid está muy bien en Champions”, indicó Edmílson.

Por su parte, el exdelantero brasileño de Real Madrid, Júlio Baptista, confirmó a Télam cuál es su favorito para hoy: “El Madrid tiene una ventaja sobre Barcelona por plantel, cuando hace un cambio no baja el nivel del equipo”.

Edmílson, compañero de Messi durante 2004 y 2008, opinó sobre el posible último clásico del rosarino: “Quiero que permanezca en el Barcelona, en la mejor liga del mundo, en el club donde se inició y que sigamos disfrutando de ese gran juego que tiene”.

La fecha arrancó ayer con la victoria de Huesca, de local, sobre Elche por 3 a 1. El resto de la jornada de hoy contemplará los siguientes partidos: Getafe vs. Cádiz (09); Athletic Bilbao vs. Alavés (11.15); y Eibar vs. Levante (13.30).