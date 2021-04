Miguel Cortijo: “Ha tenido un crecimiento importante como jugador”

10/04/2021 - 02:10 Deportivo

Miguel Alberto Cortijo explicó que la llegada de Gabriel Deck a la NBA tiene que ver con su crecimiento como jugador en los últimos años con la camiseta de Real Madrid.

“Ha tenido un crecimiento como jugador importante. Todos sabemos que la de España es la segunda mejor liga del mundo y que hay un desafío más arriba, que es jugar en la NBA. Ha llegado el momento”, comentó el exbase del seleccionado nacional en una entrevista concedida a EL LIBERAL .

“Siendo él y Tavares las figuras del equipo en cuanto a rendimiento, uno presumía que el Madrid lo podía renovar, pero son cuestiones que uno a la distancia no sabe. Obviamente que es un jugador que estaba siendo observado por muchos equipos de la NBA también. La decisión que tomó está bien, porque siempre está pensando en su crecimiento”, agregó convencido.

Consultado acerca de la adaptación a la NBA, opinó: “Le pasó a Campazzo, que estaban hablando de tiempo de adaptación y ya está adaptado. Y con Gaby va a pasar lo mismo. Él es un jugador que brilla en muchas facetas del juego y todo entrenador quiere tener un jugador de esa importancia. No creo que le lleve mucho tiempo de adaptación. Sí, el salto a un mundo nuevo, una ciudad nueva, el nivel de la liga, pero él seguramente se va a poner mejor de lo que está. No digo que esté mal ahora, pero va a tener todas las atenciones de un jugador de la NBA”.

Miguel se mostró feliz por la noticia. “Más allá de que hemos transitado generaciones diferentes, a mí me pone contento porque es un chico nuestro, un orgullo de los santiagueños y de los argentinos. Quisiera felicitarlo por todo lo que está logrando hasta ahora. Es el primer santiagueño en llegar a la NBA. Eso a los que nos gusta el básquet y a los que sentimos este deporte nos pone muy contentos”, comentó el actual entrenador de las formativas de Defensores del Sud.

Por último, habló de las razones por las que no pudo llegar a la NBA. “En ese momento no había tantas oportunidades. Uno trataba en lo posible de tomar las mejores oportunidades, que no eran muchas. No eras muy visto, no había tanta información como ahora, tantos videos, tanta televisión. Todo se ha ido globalizando para bien, para seguir evolucionando. No reniego de todo eso, al contrario”, concluyó.