Deck sigue en Madrid a la espera de su llegada a Oklahoma City

11/04/2021 - 02:20 Deportivo

Gabriel Deck todavía no viajó a Estados Unidos para firmar contrato con Oklahoma City Thunder, pero difícilmente juegue hoy su último partido con la camiseta de Real Madrid en el clásico ante Barcelona, por la Liga Endesa.

Si bien su llegada a la NBA es un hecho, el entrenador Pablo Laso todavía no lo da por descartado. “Estamos en un tramo de la temporada en que todos los equipos sufren pequeños problemas. Los nuestros se han entrenado todos menos Randolph y Thompkins, que tiene algún dolor en la rodilla y en principio no va a viajar. El resto están todos disponibles”, expresó el coach del conjunto “merengue” en la antesala del clásico español.

Sin embargo, todo indica que el santiagueño no será parte del plantel frente a Barcelona (en el Palau Balugrana, desde las 13.30, con transmisión en directo por DeporTV) y ni siquiera viajará con el resto de sus compañeros.

“Tortuga”, como se lo conoce popularmente, permanece en Madrid, debido a una demora en la tramitación del visado, pero además al arribar a Estados Unidos deberá cumplir con los protocolos Covid antes de poder debutar en su nuevo equipo.

En consecuencia, el clásico de hoy tendrá sólo dos argentinos: Nicolás Laprovíttola por el lado del “merengue” y Leandro Bolmaro, en el conjunto azulgrana. Y una presencia estelar: el pívot Pau Gasol, de 40 años.

Real Madrid, líder de la clasificación con un registro 27/1, lleva doce triunfos consecutivos y se mantiene invicto en condición de visitante.

Otros partidos

Los otros partidos de hoy serán: Ucam Murcia vs. Baskonia (con Luca Vildoza); Tenerife vs. Estudiantes; Fuenlabrada vs. San Pablo Burgos; Zaragoza (Nicolás Brussino) vs. Valencia y Joventut de Badalona vs. Gran Canaria.

La fecha arrancó ayer con el triunfo de Betis 91 a 68 sobre Gipuzkoa, que presentó a Lucas Faggiano.

El armador bahiense, ex Boca Juniors, San Lorenzo y San Martín de Corrientes, firmó una planilla de 8 tantos (1 de 4 en dobles, 2 de 5 en triples), 5 rebotes, 4 asistencias y un robo en los 28 minutos que permaneció en el campo de juego.

El equipo vasco, dirigido por el DT santafesino Marcelo Nicola, continúa en la última colocación de la tabla, con una marca 6/22.

En tanto, el alero cordobés Juan Pablo Vaulet (ex Peñarol de Mar del Plata) contribuyó con 2 puntos y 2 rebotes en 17 minutos para Manresa, que cayó en forma ajustada con Obradoiro, por 90 a 87.