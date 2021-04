Rosario Central le ganó a Banfield en el Gigante de Arroyito

11/04/2021 - 18:30 Deportivo

Rosario Central venció 3-1 a un Banfield disminuido por el brote de covid-19 que afectó a su plantel, en el Gigante de Arroyito. por la 9ª fecha de la Copa de la Liga Profesional. Julián Eseiza abrió el marcador para la visita. Marco Ruben, Lucas Gamba y Joaquín Laso lo dieron vuelta para el local.

El canalla tomó aire y ahora cuenta con 12 puntos en la Zona A, mientras que el Taladro se quedó con 13 unidades y no pudo volver a zona de clasificación a la siguiente instancia.

Los pibes de Banfield fueron dueños del juego en el primer tiempo, y a los 8 minutos la visita encontró la ventaja. Mauricio Cuero ejecutó un tiro libre en forma de centro desde la derecha y Eseiza se anticipó a todos para cabecear al gol.

Central, con la continuidad de Cristian González pendiendo de un hilo, no tenía la pelota, no inquietaba y no transmitía absolutamente nada. Es más, a los 35 pudo haber ampliado la ventaja Banfield cuando Rafael Sangiovani perdió la pelota en mitad de cancha, Agustín Urzi arrancó a toda velocidad y, finalmente, Ramiro Enrique definió apenas desviado por el poste izquierdo.

Sin embargo, a veces la experiencia pesa, y a los 47 Ruben la utilizó para ganar en el área rival y convertir de cabeza el empate.

Kily González modificó el esquema y un par de nombres para ir en busca de la victoria en el segundo tiempo, y rápidamente logró dar vuelta el marcador.

A los 5 minutos, tras una jugada de pelota parada, Ruben la peinó en el primer palo, la pelota rebotó en un defensor y el ingresado Gamba no perdonó.

Cinco minutos más tarde, el joven arquero Gino Santilli salvó su arco ante un intento de Diego Zabala. Un remate de Eseiza a los 22 obligó a Jorge Broun a volar para sacar el balón por encima del travesaño.

A los 24, en el otro arco, Santilli reaccionó a puro reflejo para desactivar un bombazo de Gamba. Pero en el tiro de esquina derivado de esa jugada, Nicolás Ferreyra le acertó al poste derecho con un cabezazo y Laso facturó el rebote para el 3-1.

Broun volvió a lucirse a los 32, cuando tapó bien abajo un peligroso disparo de Cuero. En la última clara del partido, el arquero una vez más se hizo grande ante un intento de Urzi.

Rosario Central tendrá una semana un poco más tranquila. En Banfield, se espera que para la próxima fecha puedan volver varios de los infectados para retomar la buena senda.