Central Córdoba sumó un punto en La Paternal, pero se aleja de la zona de clasificación a cuartos

12/04/2021 - 00:56 Deportivo

Hay dos lecturas posibles para hacer tras el aburrido 0 a 0 de ayer entre Argentinos Juniors y Central Córdoba, en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.

La primera, mirando el vaso medio lleno, es que el “Ferroviario”, que en gran parte del partido no la pasó bien, rescató un punto importante en su lucha por engrosar el promedio. Al margen de que este año no habrá descensos, en el Oeste tienen como objetivo no sufrir en el 2022 y por eso buscan desde ahora hacer un colchón de puntos para sostenerse y consolidarse en Primera. Y sumar siempre es positivo en ese aspecto.

La segunda lectura, mirando el vaso medio vacío, es que Central dejó pasar una gran chance y justamente sus posibilidades de meterse en cuartos de final se van mermando. Es que en su afán de sumar para el promedio, el equipo de Coleoni fue ilusionandose y haciendo ilusionar a su gente con la gran campaña. Pero el bajón futbolístico, y de resultados, de las últimas fechas (ya lleva cuatro sin ganar) lo van alejando cada vez más de la zona de clasificación.

En cuanto al partido de la siesta de ayer en La Paternal, fue bastante discreto, pero hubo un predominio de Argentinos Juniors. Ya al minuto quedó de manifiesto eso con el remate de Cabrera, que exigió a Andrés Mehring, que en esa primera intervención ya avisaba que iba a ser la figura del partido.

La estrategia de Coleoni, una vez más, fue que su equipo se abroquele bien en su campo a la espera de facturar algún error en la salida del Bicho. Lo primero lo hizo bien, ya que le costó muchísimo al conjunto que comanda Gabriel Milito generar peligro. Lo segundo, casi lo aprovecha cuando a los 18 minutos, tras una imprecisión de Miguel Torrén, Milton Giménez quedó mano a mano con Lucas Chaves, quien finalmente ganó el duelo.

Cuando Gabriel Florentín tomaba contacto con el balón, Argentinos crecía en ataque y a partir de sus pies, en una contra, generó la situación más clara del primer tiempo con el remate de Carabajal que Mehring contuvo a la media hora de juego.

Complemento

La segunda mitad comenzó con una tónica muy similar a la del primer tiempo. Sólo necesitó 2 minutos Argentinos para volver a forzar una gran atajada de Mehring, esta vez ante un cabezazo de Kevin Mac Allister, quien llegó al área rival por sorpresa.

Después del cuarto de hora, Central comenzó a animarse un poco más. Y lo hizo a partir de que su entrenador modificó el esquema con los ingresos de López Muñoz y Rosales, por Brochero y Bettini, y pasó a defender con una línea de cuatro.

El sobrino nieto de Diego Maradona, que siempre que ingresa lo hace bien y ya empieza a pedir titularidad, fue el revulsivo que le faltaba al “Ferro”. Y por izquierda complicó a la defensa de Argentinos Juniors. Un desborde y centro suyo desde la izquierda, por muy poco no fue capitalizado por Giménez, en una de las pocas veces que el visitante pisó el área rival.

Argentinos Juniors fue perdiendo energía y vigor y solamente volvió a llegar con un remate que pasó cerca de Elías Gómez, tras buen pase filtrado de carabajal.

Pero el cierre fue de Central Córdoba, que se animó demasiado tarde. Y sobre los 41 minutos, dispuso de un tiro libre en el borde del área que ejecutó González (ya no estaba Giménez, que desde ahí había clavado un golazo ante Rosario Central), exigiendo una respuesta en dos tiempos de Chávez, cuando arremetía Argañaraz.