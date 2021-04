Boca debuta en La Paz y River visita a Fluminense en Brasil

12/04/2021 - 22:37 Deportivo

Boca Juniors debutará en la Copa Libertadores 2021 ante The Strongest de Bolivia en La Paz, el miércoles 21 de abril, y River Plate lo hará un día después frente a Fluminense de Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro, según determinó ayer la Conmebol

La programación de los partidos de los equipos argentinos:

Semana 1: martes 20/4, 19.15 (Buenos Aires), Argentinos Juniors vs. Nacional (Uruguay). ESPN. 21.30, (Buenos Aires), Vélez vs. Flamengo (Brasil). ESPN. Miércoles 21/4, 19 (La Paz), The Strongest (Bolivia) vs. Boca. ESPN; 21, (Montevideo), Rentistas (Uruguay) vs. Racing. ESPN; 21 (a definir): Indep. del Valle/Gremio-Defensa y Justicia. ESPN. Jueves 22/4, 19, (Río de Janeiro), Fluminense (Brasil)-River. ESPN/FacebookTV

Semana 2: martes 27/4, 19.15 (Quito), Liga Deportiva Universitaria (Ecuador) vs. Vélez. ESPN; 21.30, (Buenos Aires), Boca vs. Santos/San Lorenzo. ESPN. Miércoles 28/4, 19 (Buenos Aires), Defensa vs. Universitario (Perú). ESPN; 21, (Buenos Aires): River vs. Junior (Col.)/Bolívar (Bol.). ESPN; 23, (Santiago), Universidad Católica (Chile) vs. Argentinos Jrs. ESPN. Jueves 29/4, 19, (Buenos Aires), Racing Club vs. Sporting Cristal (Perú). ESPN/FacebookTV.

Semana 3: martes 4/5, 19.15 (La Calera), Unión (La Calera) vs. Vélez. ESPN; 21.30 (Buenos Aires), Defensa vs. Palmeiras (Brasil). ESPN; 21.30 (Guayaquil), Barcelona (Ecuador) vs. Boca. ESPN. Miércoles 5/5,19, (Buenos Aires), Racing Club vs. San Pablo (Brasil). ESPN; 21, (Bogotá), Independiente Santa Fe (Colombia) vs. River. ESPN. Jueves 6/5, 21 (a definir): Atl. Nacional (Col.)/Libertad (Par) vs. Argentinos Juniors. ESPN/FacebookTV.

Semana 4: martes 11/5, 19.15 (a definir), Santos/San Lorenzo vs. Boca. ESPN; 21.30 (Lima), Sporting Cristal vs. Racing. ESPN. Miércoles 12/5,

19, (Buenos Aires), Argentinos Juniors vs. Universidad Católica. ESPN; 21, (a definir): Junior (Col.)/Bolívar (Bol) vs. River. ESPN; 23, (Lima): Universitario vs. Defensa y Justicia. ESPN. Jueves 13/5, 19 (Buenos Aires), Vélez vs.Liga Deportiva Universitaria. ESPN/FacebookTV.

Semana 5: martes 18/5, 19.15 (San Pablo), Palmeiras vs. Defensa y Justicia. ESPN; 21.30 (San Pablo), San Pablo vs. Racing Club. ESPN. Miércoles 19/5, 19 (Buenos Aires), Vélez vs. Unión La Calera. ESPN. 21, (Buenos Aires), River vs. Independiente Santa Fe. ESPN. Jueves 20/5, 19, (Buenos Aires), Argentinos Juniors vs. Atl. Nacional (Col.)/Libertad (Par). ESPN/FacebookTV; 21(Buenos Aires), Boca vs. Barcelona. ESPN/FacebookTV.

Semana 6: martes 25/5, 19.15 (Buenos Aires), River vs. Fluminense. ESPN: 21.30 (Buenos Aires), Racing vs. Rentistas. ESPN. Miércoles 26/5, 21 (Buenos Aires), Boca vs. The Strongest. ESPN. 23, (Montevideo): Nacional vs. Argentinos Jrs. ESPN. Jueves 27/5, 19, (Buenos Aires), Defensa y Justicia vs. Indep. del Valle (Ecu)/Gremio (Bra). ESPN/FacebookTV; 21, (Río de Janeiro), Flamengo vs. Vélez. ESPN.