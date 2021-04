Ortiz tras la derrota de Mitre ante Riestra: ”Se hace muy complicado jugar con tantas bajas”

12/04/2021 - 22:42 Deportivo

El entrenador de Mitre, Hernán Darío Ortiz, habló ayer después de la derrota ante Deportivo Riestra por 2 a 0 en Buenos Aires y se refirió a la cantidad de bajas que tuvo su equipo, por los casos de Covid- 19 y por lesiones. El “Aurinegro” sufrió antes del encuentro de ayer la baja de Juan Alessandroni, quien se tuvo que aislar por presentar síntomas compatibles con coronavirus.

“En el partido con Belgrano jugamos con diez bajas y para este partido tuvimos tres más, por lo de Juárez por lesión y además, con Alessandroni quien fue aislado por presentar síntomas y se tuvo que volver a Santiago. Y se hace complicado cuando te faltan tantos jugadores. No es nada sencillo. Lo sufrimos”, reconoció el DT.

“Todo esto es una situación fea. Los chicos por ahí se sienten un poco golpeados en lo anímico. Imagínate, Alessandroni viajó con nosotros y tuvo síntomas. De un momento a otro, tuvo que irse. Son momentos complicados”, agregó al respecto Ortíz.

Sobre el encuentro, el “Indio” destacó: “Por el partido nos vamos un poco amargados por cómo se dio todo. Vinimos a ser protagonistas y a intentar atacar. No lo pudimos hacer. Uno si quiere conseguir cosas importantes no tiene que ser amarrete, pese a la circunstancia. Y nos costó esta vez. Esto es así”, declaró.

Por último, el entrenador del elenco aurinegro puntualizó: “Nunca me pasó en mi carrera como técnico tener que lidiar con tantas bajas. Encima tuvimos un suplente menos por lo que sucedió. Dirigí en primera y en B Nacional y siempre te acostumbras a tener planteles largos. Pero con tantas bajas, no me pasó jamás. Lesiones, suspensiones y la pandemia. Es muy complicado. No es excusa, pero no es nada fácil”, cerró Ortiz, después de la derrota de ayer por la tarde en el Bajo Flores.