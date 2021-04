Hernán Santillán volvió a lo campeón a la pista

12/04/2021 - 22:45 Deportivo

El bicicross provincial volvió ayer de manera oficial, y con él también hubo un regreso de jerarquía. Se trata del ex campeón del mundo Hernán “Pichón” Santillán, quien no competía desde hace casi 3 años, pero ello no fue impedimento para demostrar en la pista 14 de Mayo que es un gran biker al ganar en su categoría AA Pro en la primera fecha con autoridad.

“La verdad que estoy muy contento de que vuelvan las competencias del BMX, deporte que me ha dado tantas alegrías, sobre todo en este contexto de pandemia. Si bien es cierto que hace casi 3 años que no corro, el domingo fue un día muy emotivo para mí. Entrar a la pista siempre me trae muy lindos recuerdos de mi niñez, adolescencia, de tantas tardes que pasé ahí, disfrutando con amigos del deporte. La verdad que fueron muchas sensaciones encontradas volver a la pista y encima con un triunfo”, afirmó.

Hernán Santillán, quien se inició en el BMX a los 4 años, hoy con 25 encima, sigue mostrando su calidad. “Me alejé de la parte competitiva, pero siempre voy al club a girar. Estoy con muchas ganas de hacer todo el campeonato. A partir del lunes voy a entrenar a chicos en la parte técnica. Por información llamar al 3855264672”.