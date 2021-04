Leonardo Gutiérrez: “Me gustaría seguir varios años más”

13/04/2021 - 00:49 Deportivo

“Leo” Gutiérrez le confirmó a EL LIBERAL que tiene una temporada más de contrato en Olímpico, pero elevó la apuesta y dijo que le gustaría “seguir varios años más” en el club.

“Creo que cumplimos un buen papel en la temporada. Obviamente que queríamos seguir avanzando, pero no tuvimos la suerte de hacerlo. Nos enfrentamos contra un muy buen equipo, que se armó para otra cosa y no para estar en un octavo de final sino para entrar en cuartos de manera directa. La verdad que Instituto a nosotros nos sacó todo lo bueno que podíamos hacer. Queríamos competir durante toda la temporada y estuvimos siempre los primeros diez de la competencia y, por momentos, jugando un buen básquet”, expresó “Leo” Gutiérrez a modo de balance de la temporada.

Al ser consultado acerca de si fue justa la eliminación a manos de Instituto, explicó: “Yo soy un creyente de que cuando un equipo gana, es porque fue superior al otro. A nosotros nos quedó ese sabor amargo de no haber podido superar esta serie con Instituto, pero somos conscientes de que Instituto era un buen equipo. Nosotros trabajamos muy bien para poder ganarles, hicimos todo lo posible para intentar quedarnos con la serie y estaba para cualquiera de los dos, pero creo que cuando gana un equipo, es un justo vencedor, porque hizo las cosas necesarias para quedarse con el triunfo”.

El entrenador cordobés también habló de su futuro. “Tengo contrato por una temporada más. Si no lo tuviera, me encantaría seguir en el equipo porque es un club que me abrió sus puertas, que me generó muchas cosas buenas desde que llegué a Santiago. Los dirigentes son muy buenos, apoyan mucho lo que hacemos, tenemos un grupo de trabajo ya armado. Las ganas de seguir siempre están. Me gustaría seguir varios años más, continuar trabajando e intentar dar un pasito más la temporada que viene para llegar un poco más alto de lo que hemos terminado esta temporada”, comentó en referencia a los playoffs de reclasificación.

Con respecto al plantel para la próxima temporada, señaló: “Hay que analizar todo con más tranquilidad y llegado el momento, se verá. Se tiene que analizar el presupuesto del club, lo que se puede armar. Y sobre esa base tendremos que trabajar para armar el mejor equipo posible y competir bien. Esa es la idea de Olímpico en los últimos años, de armar un buen plantel para no pasar sobresaltos y estar en las posiciones que queremos. Nosotros trabajamos mucho para estar lo más alto posible, estuvimos siempre prendidos entre los siete o diez primeros del certamen. Y analizar lo que quieren hacer los jugadores, el estado contractual, todo”.

En el último tramo de la entrevista exclusiva con EL LIBERAL, “Leo” comentó cuáles son sus candidatos al título.

“Como se está jugando la Liga, no hay ventajas para nadie. Los que estamos de afuera en Buenos Aires, que son la mayoría de los equipos, no tenemos la ventaja de poder estar en nuestras canchas y estar viviendo en un hotel se hace un poco pesado. San Lorenzo, Obras y Boca tienen un poquito más de plus psicológico que el resto, pero creo que Quimsa y San Lorenzo son los dos equipos a vencer para quedarse con el título”, señaló.