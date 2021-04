Andrés Mehring: “El arco en cero siempre es positivo”

13/04/2021 - 00:56 Deportivo

Central Córdoba viene de empatar 0 a 0 ante Argentinos Juniors como visitante el pasado domingo en La Paternal y mucho tuvo que ver en este sentido, el arquero Andrés Mehring.

Fue el hombre que con sus buenas intervenciones, evitó que el “Ferroviario” vuelva a Santiago con las manos vacias.

“La verdad que me dio mucha alegría haber terminado con el arco en cero. eso tambien se lo debo al equipo, la actitud de todos. Te deja muy tranquilo tener una defensa así y todo el equipo en general. Dejan todo los muchachos y mantener el arco en cero siempre es positivo”, expresó Mehring cuando ayer analizó lo que se buena actuación ante el “Bichito”.

Si hay un aspecto que se destaca de Central Córdoba son los buenos resultados que viene sacando en condición de visitante. El domingo lo volvió a demostrar y pese a que no hizo un buen partido, logró un punto valioso para seguir sumando en la Copa de la Liga Profesional y para engrosar el promedio del descenso.

“Pienso que los rivales nos están mirando de otra manera. Cuando arranca el partido dejamos todo y se nota. Son once fieras que entran dentro de la cancha, pero también están los que quedan afuera. Creo que eso hace que se respete a este equipo”, apuntó.

El “Ferro” ya empezó a trabajar para lo que se viene y en el camino se cruzará nada menos que uno de los mejores equipos del fútbol argentino: River Plate.

“Sabemos lo que es el rival. Es difícil. Nosotros nos tenemos confianza y nos preparamos desde que ayer (por el domingo) sonó el silbato del final del partido ante Argentinos. Hoy ya estamos pensando en River y hay que confiar en nosotros. Tenemos que estar ciento por ciento concentrado los 95 minutos donde son once contra once. Hay que entender eso. Tenemos distintas remeras, pero somos once contra once y hay que dejar todo y brindarnos al máximo como lo hacemos en todos los partidos”, afirmó el golero que le quitó la titularidad a Alejandro Sánchez.

La expectativa está

Central Córdoba está hoy fuera de la zona de clasificación en la Zona A aunque el campeonato viene entregando algunos resultados que te permiten mantener abierta la expectativa siempre.

Sobre este tema Mehring opinó lo siguiente: “Estamos todos ahí, más o menos con los mismos puntos, salvo Colón que ahora perdió, pero estaba un poco cortado solo. Si llegamos a meter el batacazo, nos ponemos otra vez a tiro”, señaló el arquero que sueña con tener una buena noche el viernes en el estadio Único Madre de Ciudades.

Mehring tuvo mucha acción ante Argentinos y en varias ocasiones respondió de la mejor manera ante los ataques del rival. Consultado sobre cuál fue la atajada más difícil contestó: “Para mí fue la del primer tiempo en la que estaba medio tapado por los muchachos y la saco a la izquierda. Esa fue la más difícil”.