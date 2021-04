Este es el dorsal que utilizará Gabriel Deck en Oklahoma City Thunder

13/04/2021 - 20:01 Deportivo

El santiagueño Gabriel Deck, firmó su contrato con Oklahoma City Thunder para jugar en la NBA y después de cumplir con los protocolos sanitarios, se sumará al equipo de la Conferencia del Oeste.

En su nuevo equipo, Tortuga no puede utilizar el 14, que fue su número durante sus años en Quimsa, en San Lorenzo y el Real Madrid ya que en el plantel lo usa el ucraniano Svi Mykhailiuk. Por ello, el alero santiagueño utilizará el dorsal número 6 por lo que resta de la temporada.

El 6 es un número que recuerdan los argentinos, ya que fue el que utilizó Manu Ginóbili en paso por Italia.

Otro de los dorsales que aparecía como opción para Deck era el 7, que utilizó cuando era juvenil en la Fusión e incluso en las categorías menores de la Selección Argentina, sin embargo, lo utiliza su compañero Darius Bazley.

Gabriel Deck (@gabriel_deck) will wear No. 6 for the #Thunder. #NBA @UniWatch pic.twitter.com/iGT7bM7IfT