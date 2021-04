Argañaraz: “Es un lindo partido para disfrutar, trataremos de hacer nuestro trabajo”

14/04/2021 - 00:40 Deportivo

El delantero de Central Córdoba, Abel Argañaraz, afirmó que ante River será “un lindo partido para disfrutar” y aseguró que “trataremos de hacer nuestro trabajo” para conseguir los tres puntos.

“Es una semana en la que te motivas de otra manera porque vas a enfrentar a un gran rival, el mejor del fútbol argentino creo yo. Es un lindo partido para disfrutar y obviamente trataremos de hacer nuestro trabajo. Confiamos en sacar un buen resultado más allá del rival”, se entusiasmó el atacante tucumano, en diálogo con el departamento de prensa del club del barrio Oeste.

Argañaraz era el goleador del equipo en la pretemporada, pero una inoportuna lesión lo marginó del inicio del certamen y quedó un tanto relegado, aunque a fuerza de minutos desde el banco está recuperando protagonismo.

“Tuve la mala suerte de lesionarme antes que arranque el torneo. Por ahí esa lesión me hizo arrancar un poco en desventaja, pero me recuperé muy bien, me siento bien, volví perfecto de la lesión. Me está tocando entrar y cada vez que me toque voy a tratar de hacer lo mejor para ayudar al equipo. Después, el que decide es el técnico, pero uno tiene que estar para cuando lo necesitan”, afirmó al respecto.

A Abel le preocupa que Central no tenga profundidad. “Contra Platense nos faltó ser más profundo y más punzante en las definiciones, creo que es un punto que tenemos que mejorar. Eso se lo trabaja, lo hacemos en la semana porque es lo que nos está faltando para sacar buenos resultados. Vamos a hacer todo lo posible para sacar un buen resultado el viernes”, insistió. Por último, opinó sobre la paridad del torneo: “Están todos los equipos juntos en pocos puntos. Nosotros confiamos en seguir sumando para dar pelea ahí arriba. Esperemos que el viernes saquemos un buen resultado”.