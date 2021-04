La dirigencia de Independiente pidió la nulidad del penal que Vigliano le dio a Racing en el clásico

14/04/2021 - 00:51 Deportivo

Independiente pidió la nulidad del penal que Mauro Vigliano le dio a Racing en el final del clásico de Avellaneda. Lo hizo a través de una nota enviada al Tribunal de Disciplina de la AFA.

El escrito, que cuenta con el aval de los abogados del “Rojo”, contiene una denuncia con testimonios y documentos. Buscan que se anule la sanción del penal que determinó la victoria de Racing. Además, la intención es que le den más fechas de suspensión al juez.

Tras el final del partido, el Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, confirmó que Vigliano sería parado por su “actuación determinante en el clásico de Avellaneda”.

El lunes, el referí reconoció su error: “Las imágenes son elocuentes, me equivoqué. Yo evalúo intenciones, situaciones, un montón de cosas y lo que veo en campo, por eso sanciono el penal. Sabemos todos que no se cobran penales que no tienen entidad. La falta en el área debe ser una falta contundente y yo vi eso, algo que no se ve reflejado en las imágenes”, señaló.

Desde el “Rojo” saben que las chances de que prospere la iniciativa son casi nulas, pero lo hacen con el claro objetivo de que Vigliano no vuelva a dirigir por un largo tiempo.