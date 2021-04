Sebastián Acevedo: “Estoy contento con el rol que tengo en el equipo”

14/04/2021 - 01:07 Deportivo

Sebastián Acevedo recuperó el nivel que tenía antes de la lesión y fue clave para que San Martín de Corrientes se convierta en uno de los ocho mejores de la competencia, luego de dejar en el camino a Platense.

El ala pívot santiagueño, formado en Quimsa, se ganó un lugar en el equipo y hoy está entre los mejores en su puesto.

“Estoy contento con el rol que tengo en el equipo. Estamos todos en armonía, cada jugador aporta lo suyo. Nos acompañamos mucho, estamos gran cantidad de tiempo juntos y eso hace que nos conozcamos bien. Somos todos muy amigos. A veces me toca la chance de anotar, a veces no, pero lo importante es que en la cancha se nota el sacrifico de todos. Somos una escuadra peligrosa porque nunca se sabe quién será el más determinante”, explicó “Seba” en una entrevista con Básquet Plus.

Al ser consultado por la serie ante el “Calamar”, comentó: “Esperábamos que sea así la serie contra Platense. Es un rival muy duro. En la fase regular le ganamos el primero, pero el segundo nos ganó muy bien por 20 puntos. Ellos llegaron en su mejor momento. Fue un equipo muy difícil de atacar, porque se cierran de gran forma. Son aguerridos y nos costó. Sabíamos que teníamos que seleccionar los tiros para evitar que corran. El trabajo de Iván (Basualdo) y Javier (Saiz) en el poste bajo nos permitió tomar tiros cómodos. Es muy rescatable lo que pudimos lograr en ofensiva. Los quiero felicitar por la campaña que hicieron. Gracias a Dios pudimos mostrar nuestra mejor versión en los tres partidos”.

San Martín ya está en cuartos de final y atraviesa su mejor momento en la temporada. “Estamos con el equipo completo y todos bien mental y físicamente. Ahora tendremos tiempo de descanso para entrenar y llegar de la mejor manera a los cuartos. Tuvimos un año muy lindo en el que pudimos sobreponernos ante los contratiempos, ya sea ante las lesiones o las derrotas consecutivas. La unión del grupo pudo más en esos momentos y nunca bajamos los brazos. Siempre fuimos partido a partido, sabiendo que eventualmente volveríamos a jugar como antes”, indicó.