El “Sapo” sabe que el de mañana no es “un partido más”

15/04/2021 - 01:24 Deportivo

Enfrentar a River no es cosa de todos los días. Por eso Gustavo Coleoni, DT de Central Córdoba, aseguró que el de mañana no será “un partido más”.

“Seguramente yo esta semana he hablado con más medios, los jugadores también hablaron con más medios, hay más entusiasmo, hay más expectativa. Por eso no es un partido más. Y más en este estadio y ante este rival. A mí, particularmente, después de haber vivido tantas cosas buenas y malas en el club, que me toque estar parado en este estadio frente a River hace que no sea un partido más”, dijo en diálogo con el departamento de prensa del club.

“Debe ser uno de los partidos más importantes de mi carrera y en el lugar donde se me cumplieron los sueños. Ojalá estemos a la altura. Estamos bien y con mucha confianza”, añadió el cordobés.

Coleoni quiere disfrutar del espectáculo: “El estadio está bárbaro, el campo de juego también. Hay que venir a disfrutar, obviamente con el nerviosismo lógico del resultado, pero el pueblo santiagueño debe disfrutar estos momentos porque no pasan siempre”.

Consultado por la baja de Matías Suárez en el “Millonario”, respondió: “No nos modifica porque River tiene el recambio de jerarquía que deben tener los equipos grandes”.

Por último, reveló lo que les dijo en la charla de ayer a sus dirigidos. “Pongamos los DNI de los que van a jugar y no los miremos. Miremos al deportista que está al frente, que también tiene sus miedos y sus presiones, igual que nosotros. Tratemos de sacar eso. Sabemos que es River y lo vamos a respetar, pero no dejemos de hacer lo que nosotros soñamos en este partido”, concluyó.l