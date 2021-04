Mitre recuperó ocho jugadores tras el Covid

15/04/2021 - 01:33 Deportivo

Tras un día de descanso, el plantel de Mitre regresó ayer a los entrenamientos. Y para dejar atrás la derrota del lunes pasado ante Deportivo Riestra, qué mejor noticia que la de la reincorporación de ocho jugadores tras obtener el alta luego de haber contraído coronavirus.

Los volantes Israel Roldán, Rodrigo Sayavedra, Adrián Toloza, Arnaldo González y José Luis Torres, más el arquero Yair Bonnín, fueron dados de alta ayer. En tanto que el defensor Rubén Zamponi y el delantero Ezequiel Cérica habían sido dados de alta el martes pasado.

Estos ocho futbolistas estarán en condiciones de ser tenidos en cuenta por el entrenador Hernán Darío Ortiz, para el compromiso del “Aurinegro” por la sexta fecha de la zona A del certamen, que será el próximo martes 20 de abril a las 21.10, ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y en el barrio 8 de Abril.

El “Indio “ también tendrá a disposición al atacante Matías Donato y al defensor José San Román, también con Covid, que recibirán el alta mañana, tras cumplir con los catorce días de aislamiento. De esta forma, los once que se contagiaron (el primero había sido el arquero Fernando Pellegrino) podrán ser tenidos en cuenta por el DT. De todas formas, pese a haber sido asintomáticos, serán sometidos a estudios cardiológicos en los próximos días.

Facundo Pérez aspira a conservar la titularidad

Facundo Pérez tuvo su primera vez como titular en Mitre en la derrota 0-2 del lunes pasado ante Deportivo Riestra, como visitante. El volante santiagueño lamentó el resultado, pero expresó sus aspiraciones de conservar la titularidad.

“Me sentí muy bien, siempre estaba preparándome para una chance así y después de mucho tiempo poder disfrutar desde el minuto cero. Creo que no se dio de la mejor manera por el resultado, pero esto es largo, hay que seguir por el mismo camino porque venimos bien. Nos preparamos partido a partido”, manifestó. “Vamos a ver qué pasa en el próximo partido, ojalá me toque estar y sumar como siempre he querido desde mi manera”, agregó el ex Boca.

De cara la partido con Gimnasia de Mendoza, dijo: “Es un lindo partido. Ellos están arriba de nosotros y ojalá podamos dejar los tres puntos en casa. Eso sería lo mejor para el plantel y para recuperarnos de todo esto de Riestra”.

“En la semana vamos a planificar el partido. El cuerpo técnico va a saber aprovechar toda la tecnología de hoy para darnos todos los detalles de ellos, de cómo atacarlos, cómo defendernos”, acotó. Por último, celebró la vuelta de sus compañeros tras el Covid. “Ahora se suman muchos jugadores y espero que estén bien porque son importantes para el equipo. Dios quiera que salga todo bien y el martes podamos dejar los tres puntos en casa”, cerró.l