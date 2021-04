Nocioni: “No deberían subestimarlo tanto, Deck puede jugar en la NBA”

15/04/2021 - 01:44 Deportivo

Las críticas de la prensa estadounidense a Gabriel Deck generaron el rechazo generalizado del básquet argentino y uno de los más contundentes fue Andrés “Chapu” Nocioni.

“Hay periodistas en Estados Unidos que dudan de Gabriel Deck. Que creen que no puede jugar o que desconfían de su fichaje. Puedo entender que pasara esto hace 20 años, cuando la información que llegaba era escasa. ¿Pero hoy? Desconocer las virtudes de Gabi es desconocer las virtudes de un excelente jugador Fiba”, escribió el santafesino en las redes sociales.

“No deberían subestimarlo tanto, Deck puede jugar en laA NBA. Tiene el talento suficiente y una potencia que pocas veces vi en un jugador argentino. Defiende, rebotea, pasa bien la pelota, corre la cancha, se agranda en los momentos difíciles. Le sobran credenciales”, agregó el “Chapu”, que jugó en Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia Sixers.

“El Real Madrid lo va a extrañar muchísimo. Pensándolo bien, siempre se ha subestimado a Gabi. Cuando llegó a España dijeron que no tenía tiro de tres puntos, cuando debutó en Euroliga dijeron que era demasiado petiso para jugar de 4, cuando se fue Facu dijeron que no iba a poder meter más puntos porque no le iba a llegar la pelota. Meras especulaciones. El básquet, a veces, es más simple de lo que creemos. Y cuando un jugador tiene talento, se termina imponiendo sobre cualquier circunstancia. Esto es así”, explicó.

“Me pone muy contento que dé este salto. Se lo merece por su don de gente y por todo lo que trabajó para llegar. Ahora comienza otra etapa. De cero. Tendrá que pelear por sus minutos y adaptarse a otra competencia. Seguramente sufra los primeros meses. Pero de ahí a desconfiar de su talento, hay un abismo”, completó.

Laso avisó que era un jugador importante para Real Madrid

Pablo Laso, entrenador de Real Madrid, lamentó la salida de Gabriel Deck de su equipo para dar el salto a la NBA.

“Siempre es triste que un jugador nos deje, porque además era un basquetbolista muy importante para nosotros”, explicó el entrenador español al ser consultado por el santiagueño.

Ante la salida de “Tortuga”, Real Madrid debió buscarle un reemplazante. “Poirier es un gran fichaje del club para ahora y para el futuro. Viene de dos años difíciles en la NBA, pero es un jugador que está en buena forma y tenemos que ir metiéndole en el equipo. Nos puede ayudar en muchos aspectos porque tiene mucha energía, puede rotar con Tavares y tenemos que intentar también meterlos juntos. Es alguien que conoce la Liga y estoy muy contento con su fichaje”, explicó.

Su nuevo entrenador dijo que están entusiasmados

Mark Daigneault, entrenador de Oklahoma City Thunder dijo que todos en esa franquicia están “entusiasmados” por la inminente llegada de Gabriel Deck.

“Estamos entusiasmados por él como jugador. A nuestra gerencia y al staff de scouting realmente les gusta. Jugó en el más alto nivel por varios años, y por lo que entiendo es un jugador polifuncional y muy versátil”, declaró.

“Estamos esperando ansiosamente su llegada para conocerlo un poco mejor, para ver mejor su juego y ver cómo nos puede ayudar este año y mirando hacia adelante”, agregó Daigneault.

“Una de las cosas que tratamos de hacer aquí, especialmente con alguien que viene de otro país y de otro estilo diferente de básquet, es ser completamente abiertos, aprender del jugador y la persona a medida que se integra, así que trato de no proyectar tanto o hacer presunciones”.l