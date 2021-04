Flor, Rasio y Guaita se mudaron a Montevideo

15/04/2021 - 01:46 Deportivo

Eric Flor, Lisandro Rasio y Diego Guaita, que fueron referentes en Olímpico, continuarán sus carreras deportivas en diferentes equipos de Montevideo, que están disputando el último tramo de la fase regular de la Liga Uruguaya.

Flor acordó su llegada a Defensor Sporting, donde tendrá como compañero a Gonzalo Álvarez, y todo indica que debutará el sábado ante Capitol.

En cambio, Rasio jugará en Hebraica Macabi, donde reemplazará al estadounidense Maxie Esho, que fue “cortado” por bajo rendimiento. Su debut se producirá mañana frente a Peñarol.

Por su parte, Guaita será compañero de Damián Tintorelli y Federico Mariani en Trouville. El “Gallego” fue contratado para sustituir a Dwayne Dotson y debutará esta noche frente a Biguá.

Los tres finalizaron su relación contractual con Olímpico, tras la eliminación a manos de Instituto en los playoffs de reclasificación de la Liga Nacional, pero aceptaron las ofertas que llegaron desde Uruguay para poder mantenerse en actividad.

No está definido si volverán a Olímpico la próxima temporada. Todo dependerá de lo que decidan los dirigentes con el entrenador “Leo” Gutiérrez, quien tiene un año más de contrato.

Los que sí está confirmado es que Juan Esteban De la Fuente, Federico Grun, Guillermo Aliende y Luciano Ortiz siguen formando parte del proyecto deportivo de Olímpico, a pesar de que el alero tucumano fue cedido a préstamo a Quilmes de Mar del Plata para lo que resta de la Liga Argentina.

Eric Flor

Antes de partir rumbo a Montevideo, Eric Flor se despidió de Olímpico y de su gente.

“El tiempo que me tocó estar tanto en Santiago como en La Banda la pasé muy bien, la gente me recibió muy bien, el club me trató de manera excelente. Estuvimos con un cuerpo técnico muy profesional, trabajaron muy bien desde el principio de temporada, formaron un grupo que les permitió trabajar bien, que es lo importante. Y el plantel estuvo conformado por todos nacionales, con inteligencia para el juego”, comentó el alero bonaerense.

Al hablar de “Leo” Gutiérrez, explicó: “Nos ofreció toda su experiencia, con todo lo que jugó y todo lo que sabe del deporte. Muchas veces es difícil para un jugador transformarse en entrenador y Leo está llevando ese proceso a la perfección”.

Con respecto a su futuro, indicó: “Mi idea, mi sueño y mi ambición es poder irme a jugar en Europa. Llevé muchos años en la búsqueda de mi pasaporte italiano y hace un par de meses lo pude conseguir. Yo no cierro ninguna puerta, uno nunca sabe lo que le depara el futuro. La pasé muy bien, me sentí muy cómodo en el club y ojalá el día de mañana esté la posibilidad de volver a jugar para Olímpico”.

Por último, habló de la gente. “Fueron incanzables por la cantidad de mensajes y muestras de aliento que recibimos durante estos cinco meses. No pudieron ir a la cancha, pero estuvieron muy presentes y sufrieron tanto como nosotros esa eliminación con Instituto”, concluyó.l