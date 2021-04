Alfredo “Polo” Mackeprang, el único santiagueño que vistió las dos camisetas

16/04/2021 - 01:32 Deportivo

En el plantel actual de Central Córdoba están Ariel Rojas y Hernán López Muñoz, que tienen pasado en River Plate. Y hay otros casos de jugadores que vistieron las dos camisetas, como Alexis Ferrero y Víctor Bottaniz. Pero el único santiagueño es Alfredo Mackeprang.

“Polo” se fue a Buenos Aires en 1962 para jugar en el “Millonario”. Vino a Santiago en 1965 y jugó un amistoso ante Mitre (3 a 1 ganó River). Y dos años después, ya jugando para Central Córdoba, enfrentó al “Millonario” en nuestra provincia.

“Es una satisfacción muy linda que toque de nueva una cosa como la que sucedió hace tanto tiempo. Son cosas que se van juntando y te queda el saborcito dulce de todo lo que has vivido y lo que has pasado. Ojalá que no se corte nunca y sigamos así nomás para entusiasmarnos”, dijo emocionado Alfredo, en diálogo con EL LIBERAL.

“Yo me había ido a Buenos Aires en el 62. Y en el 65 vinimos con River a Santiago a jugar un amistoso contra Mitre, que ganamos 3 a 1 en cancha de Mitre. Después volví a Santiago y me tocó jugar en el 67 el primer partido del campeonato nacional en cancha de Central Córdoba, para Central, contra River. Perdimos 1 a 0 con un gol de Solari casi sobre la hora”, recordó “Polo” sobre aquellos años dorados.

“De ese partido recuerdo la suerte que tuve de poder encontrarme nuevamente con los compañeros que tuve en River. En cuanto al partido, era sabido que en esa época la diferencia era muchísima más grande que la de ahora. Entonces nos dimos vuelta como gato panza para arriba sabían decir (risas)”, siguió con su relato.

“Después nos tocó jugar unas fechas más adelante con Boca y ganamos en la Bombonera. Antes, perdimos en Buenos Aires contra Independiente”. amplió Mackeprang sobre esa inolvidable campaña ferroviaria en el Nacional 1967.

Consultado sobre si esta noche le tirará más Central o River, respondió: “Ahora estoy con el segundo de mis hijos y si digo que me tira más Central, se va a enojar. Entonces tengo que decir que me tira más River. Pero es una cosa que, como se presente va a ser bienvenida, cualquiera que gane lo vamos a aceptar de la mejor manera”.

“Lindo sería estar en la cancha, pero no voy a ir porque estoy operado de la rodilla y no ando bien. Además tampoco se puede por el tema de la pandemia, pero hubiese sido muy lindo estar en el estadio”, cerró.l