DT de Quimsa: “Llegamos a menos de 24 horas antes del partido”

Quimsa volvió al país, luego de su paso por Nicaragua, donde fracasó en su intento por lograr el bicampeonato de la Champions League.

El entrenador Sebastián González habló con EL LIBERAL acerca de la derrota ante Minas Tenis de Brasil (87 a 60) y de los playoffs de la Liga Nacional.

“Llegamos menos de 24 horas antes del partido, no pudimos entrenar bien y prepararnos. Creía que podíamos ser más intensos que ellos en la propuesta, pero la verdad que no lo pudimos hacer en la cancha. También hubo mucho mérito de ellos por haber trabado bien a nuestros generadores de juego, nos costó encontrar el partido y se dio una diferencia, que para mí no es la real, pero en un partido te puede pasar y justo en ese momento duele el doble”, explicó el entrenador cordobés.

Quimsa volverá hoy al trabajo, con la presencia de Diamon Simpson, que no pudo viajar a Nicaragua por estar afectado por un severo cuadro de varicela. “Ha entrenado dos o tres veces con el equipo del Torneo Federal, que no lo estaba haciendo cuando nos fuimos. Va evolucionando, vamos a probarlo hoy con el equipo”, comentó.

La Liga Nacional

Consultado acerca del posible rival en playoffs de la Liga Nacional, opinó: “Sabemos que puede ser Instituto, medio estudiado lo tenemos, hemos jugado con ellos hace poco. Con Hispano también. Cualquiera de los rivales que nos toque va a ser durísimo. Nosotros tenemos que pensar en recuperar nuestro juego y lo que no pudimos hacer en Nicaragua, poder hacerlo en el primer partido”.

Por último, mostró perfil bajo al hablar del premio a entrenador del año. “Ser entrenador del año significa que el equipo hizo muchas cosas bien. Es un lindo reconocimiento, pero lo importante son los objetivos colectivos. Tenemos que seguir atrás de eso y jugar bien los playoffs”, concluyó. l