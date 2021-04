Deck viaja a Estados Unidos la semana que viene y su debut sería el 1 de mayo

17/04/2021 - 00:49 Deportivo

El basquetbolista argentino Gabriel Deck todavía se encuentra en Madrid, con diversos trámites, y podría jugar solamente 10 encuentros con la franquicia Oklahoma City Thunder, de cara al resto de la temporada de la NBA estadounidense.

El santiagueño viajará la semana que viene, a diferencia del plan original, ya que por el momento no le salió la visa de trabajo. Además, Deck deberá esperar una semana aislado cuando arribe a la ciudad estadounidense por la pandemia del coronavirus, según le indicaron a Télam desde el entorno del deportista.

Una vez pasado ese tiempo y mientras tanto, la NBA lo obliga a pasar seis controles de PCR negativos para acoplarse al equipo y comenzar los entrenamientos.

El debut sería el 1 de mayo contra Indiana Pacers o el 2 de ese mes frente a Phoenix Suns, en el caso que se cumplan los plazos establecidos.

Los otros juegos en los que estaría el argentino son Sacramento Kings (4/5, 9/5 y 11/5), Golden State Warriors (6/5 y 8/5), Utah Jazz (14/5) y Los Angeles Clippers (16/5).

Oklahoma City Thunder marcha 13º en la Conferencia Oeste, eliminado de la postemporada, con un registro pobre de 20 victorias y 35 derrotas.

A esa franquicia arribará el alero del seleccionado, con el objetivo de ganarse un lugar en estos encuentros y asegurarse así la presencia en la temporada venidera, más allá del contrato por cuatro años.

Chance importante

El de Colonia Dora tendrá un puñado de partidos para mostrarse junto a un equipo en plena reconstrucción y que apunta a futuro, por lo que debería tener opciones suficientes para exhibir su talento y tratar de empezar a ganar un lugar para la campaña siguiente (su contrato multianual sólo tiene garantizado el resto de la 2020-2021).

Es hora de prestarle atención al calendario de OKC para seguir bien de cerca a otro de los mejores exponentes de Argentina.

Tras la confirmación oficial de su fichaje, el lunes 12 de abril, resta saber cuándo podrá hacer su estreno el santiagueño, ya que todavía debe resolver cuestiones administrativas de su llegada a Estados Unidos, y probablemente deba pasar unos días en cuarentena para cumplir con lo que mandan los protocolos de salud y seguridad de la liga.

“Me voy a desmayar cuando entre a un estadio”

Florencia Chagas, la argentina de 19 años que hizo historia al ser la primera elegida en el draft de la NBA femenina por Indiana Fever, aseguró que está “soñando con los ojos abiertos” y que se va a “desmayar cuando entre a un estadio de la WNBA”.

“Esto es una locura, el teléfono me explota. Me felicitaron desde Bizarrap hasta Pedro Alfonso, pasando por Justin Holiday, el jugador de los Pacers... Ni hablar de Facu (Campazzo). Apenas dormité una hora. Aún no caigo, no lo puedo creer. Tengo tantas cosas en la cabeza...”, contó Chagas desde Empoli.

Si Campazzo suspiró en su llegada a la NBA con Denver, Flor se imagina ese momento para ella. “Yo, en vez de suspirar, creo que me voy a desmayar cuando entre a un estadio de WNBA. Todavía no caigo, cuando me pongo a pensar, no lo puedo creer”, expresó. La franquicia Indiana Fever, que la había puesto en una lista corta y pidió autorización para utilizar su imagen en la transmisión del draft, la eligió finalmente en el puesto Nº 31. l