Los clubes del Amba finalmente podrán hacer de locales en sus propios estadios

18/04/2021 - 01:30 Deportivo

Los clubes argentinos participantes en las copas Libertadores y Sudamericanas finalmente no cambiarán su localía fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) para cumplir con la restricción horaria impuesta por el gobierno nacional frente a la segunda ola de coronavirus, por lo que se mantendrá la programación de los partidos definida por la Conmebol inicialmente.

El DNU publicado el viernes en el Boletín Oficial prohibió la circulación en esa región entre las 20 y las 6 de la mañana del día siguiente hasta el próximo 30 de abril, lo que obligó a la AFA a reprogramar el horario de los partidos de todas sus categorías.

Debido a la decisión del presidente Alberto Fernández, en las zonas más comprometidas en términos epidemiológicos ningún partido del fútbol local podrá terminar después de las 20 y eso generó un alerta sobre los partidos nocturnos de la Libertadores y la Sudamericana, cuyas fases de grupos comenzarán el martes próximo.

Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield y San Lorenzo tienen previstos esta semana encuentros internacionales en sus estadios de la Ciudad de Buenos Aires y una opción para mantener los horarios -factor de interés para la TV- era que se disputaran fuera del AMBA.

Así, Argentinos barajó la posibilidad de hacerlo en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario; Vélez en la cancha de Unión de Santa Fe y San Lorenzo, en el José María Minella de Mar del Plata.

Pero finalmente no hubo acuerdo porque tampoco convencía la idea de que las delegaciones de los clubes extranjeros se movieran por el interior del país.

De modo que los diez clubes argentinos afectadores le comunicaron a la Conmebol que jugarían en sus estadios, con los horarios establecidos, previo pedido de autorización al gobierno, informaron a Télam fuentes de la negociación.

La programación de encuentros, entonces, se mantendrá de la siguiente manera: martes 20: Argentinos Juniors vs. Nacional de Uruguay (19.15) y Vélez vs. Flamengo de Brasil (21.30).

Miércoles 21: San Lorenzo vs. Huachipato de Chile (19.15).

Martes 27: Arsenal vs. Ceará de Brasil (19.15) y Boca vs. Santos de Brasil (21.30).

Miércoles 28: Defensa y Justicia vs. Universitario de Perú (19); Independiente vs. City Torque de Uruguay (19.15) y River vs. Junior de Colombia (21).

Jueves 29: Racing Club vs. Sporting Cristal de Perú (19) y Lanús vs. Gremio de Brasil (21.30).

Una vez conocida la noticia del pedido de la Conmebol a los clubes argentinos de buscar sedes alternativas para sus partidos de locales en la Libertadores y en la Sudamericana, inmediatamente se mencionó al Estadio Único Madre de Ciudades como uno de los que tenía chances de recibir a aquel equipo que optara por su elección.