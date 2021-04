Wolkowyski y la llegada de Deck a la NBA: “Encontrará un mundo diferente, es una competencia de otra galaxia”

18/04/2021 - 07:00 Deportivo

El 31 de octubre del 2000, Rubén Wolkowyski plantó la bandera celeste y blanca de manera oficial por primera vez en la NBA, al debutar en Seattle Supersonics. Así comenzaba el desembarco de jugadores argentinos en la liga de básquet más importante del planeta. Y tras ese legado, Gabriel Deck se sumará en los próximos días a esa lista de ilustres.

El “Colo”, hoy con 47 años, está radicado en Málaga, donde tiene un campus junto a otro exNBA y campeón olímpico en Atenas 2004: Walter Herrmann. El primer argentino en jugar en la NBA habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre el momento que está viviendo Gabriel Deck, la calidad de la competencia, las críticas de la prensa estadounidense y sus posibilidades en la franquicia de Oklahoma, aunque también abordó aspectos vinculados con su vida personal y deportiva.

¿Recuerdas haberlo enfrentado alguna vez a Gabriel Deck?

Creo que no lo enfrenté nunca. Él era muy chico, le llevaba muchos años de diferencia. Creo que yo no estaba jugando cuando él empezó a jugar. Si bien estaba en las inferiores, no recuerdo haberlo enfrentado.

¿Qué opinas de él en lo deportivo?

Me parece un gran jugador, muy completo, corre mucho la cancha, tiene tiro de 3 puntos, penetra bien. Tiene que ir mejorando para poder estar al nivel de la competencia que va a jugar así como tuvo que mejorar cuando llegó a Madrid para la competencia europea.

¿Qué le dirías al periodista estadounidense que dijo que no es jugador NBA?

Cada uno tiene su punto de vista. No lo leí, pero si conoce mucho de NBA por algo lo dice, cada uno tiene su opinión. Todos los jugadores no son NBA hasta que llegan y demuestran que pueden jugar. Es muy simple. La NBA es un mundo diferente, una competencia diferente a cualquier otra del mundo. Uno tiene que llegar, adaptarse y demostrar que puede jugar ahí. Es respetable lo que dijo, pero yo creo que Gaby tiene la cabeza y la fortaleza para poder prepararse todo lo que queda de este año y el próximo para poder estar ahí.

¿Con qué se encontrará Gabriel Deck cuando se incorpore a Oklahoma City Thunder?

Se va a encontrar con un mundo diferente. La NBA es una competencia de otra galaxia. Lo que ocurre ahí adentro, lo que te dan ahí adentro es único. Entonces, todos los días te vas sorprendiendo. Por más que venga de Madrid, esto es diferente y es un mundo al que hay que adaptarse. Yo creo que es un equipo que no tiene grandes estrellas, lo cual le puede venir bien para tener minutos y poder equivocarse. El primer año tendrá que adaptarse, pero yo siempre digo que hay que ser cauto con cada jugador, con cada persona que llega a un lugar y esperar para que pueda desarrollarse y sentirse cómodo para poder jugar.

¿Sientes que abriste una puerta para los argentinos en la NBA?

Es lo que se dice, pero yo creo que no. Indudablemente, con el tiempo, otro jugador hubiera llegado también: Manu (Ginóbili), Carlitos (Delfino). O Y si no fueran ellos, lo hubiese logrado Facu (Campazzo) o Gaby (Deck), que está llegando, pero hay muchos más jugadores que pueden llegar también. No me siento así. Yo me siento un privilegiado de haber estado ahí, de haber ido desde Argentina. No tuve que pasar por Europa y eso no es fácil para un jugador, saliendo de una liga del nivel de Argentina para irte a la NBA.

¿Cómo es tu vida tras la alta competencia?

Trato de acompañar a mis hijos. Me vine para España, para estar cerca de ellos, estar en lo que ellos necesiten. Nosotros como padres poder darles las herramientas que necesitan para seguir creciendo, poder disfrutar de esos momentos. La competencia me sacó mucho de la familia, porque estaba enfocado en el juego. Hoy trato de dar vuelta todo y estar más cerca de ellos. Estamos conduciendo campus con Walter Herrmann y otro amigo y nos está yendo muy bien. Hay muy buena llegada con los chicos. Estamos tratando de hacer algo para seguir en este deporte tan lindo que es el básquet.

¿Cómo estás sobrellevando esta situación de pandemia?

Yo estoy acostumbrado. Cuando viene algo así de grande, parece que se cae el mundo, que no hay nada para poder sobrellevarlo. Pero el tiempo hace que uno se acostumbre a convivir con esta situación. Los gobiernos de los países lo hacen más difícil tratando de inculcar el miedo y encerrar a la gente en la casa, pensando que el virus se va a ir. Pero no es así. El virus está ahí afuera. Todo el mundo lo tendrá que pasar, tendrán que vacunarse y tratar de convivir con una gripe más de todas las que tenemos. Estoy acostumbrado y tratando de respetar las normas que se dictan. Y disfrutar de la vida, que es corta y hay una sola.