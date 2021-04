Güemes estuvo cerca de ganarlo, pero el empate lo mantiene líder e invicto

19/04/2021 - 00:07 Deportivo

El choque de punteros e invictos estaba ofreciendo pocas emociones anoche en Mendoza, pero sobre el final el partido se abrió. Pudo ganarlo Güemes, por el gol de Claudio Vega. Pero Daniel Imperiale lo empató rápido para Independiente Rivadavia.

Finalmente, el 1 a 1 dejó conformes a ambos, que continúan invictos y arriba de todos con 14 puntos (4 triunfos y 2 empates) pero el “Gaucho” está primero por mejor diferencia de gol, tras el duelo de la sexta fecha de la zona B de la Primera Nacional.

El equipo que dirige Pablo Martel salió a hacer lo que hace siempre: ser protagonista en todas las canchas. Y al minuto Claudio Vega se despegó de atrás y sacó un fuerte remate que el golero Aracena desvió al corner.

El dueño de casa comenzó a nivelar las acciones y se adelantó en el campo de juego, pero con muy pocas ideas. Recién a los 18 minutos la Lepra generó peligro con una buena pelota de Imperiale, que dejó a Maldonado mano a mano con Salvá, pero cerró bien Zárate.

El partido comenzó a enredarse en el mediocampo. Y Güemes casi lo destraba con una pelota parada, preparada, pero Vega, que se desprendió de la barrera, definió a un costado y despejó Rébola.

Independiente nunca tuvo un juego fluido porque Güemes le cerró los caminos, especialmente con Salas, López y Algozino por derecha.

Las dos últimas opciones que se produjeron en la primera parte, la tuvo nuevamente el “Gaucho”. Primero a los 37’, con un desborde de Vega por derecha, que entró al área y definió a un costado. Y la otra sobre el final, cuando combinaron Algozino y Vega, y el delantero exigió con un disparo de 35 metros a Aracena.

En el segundo tiempo, los dos entraron más decididos. Güemes llegó muy claro a los 14 minutos en una pelota parada, donde Juan Salas no la pudo empujar, tras un centro con mucha rosca. Y la respuesta no se hizo esperar, en un corner desde la derecha para el local, se anticipó Maldonado y por el otro lado no llegaron Fabello ni Rébola para empujarla.

El ingreso de Palacio le cambió la cara al equipo de Gabriel Gómez. Aprovechó el callejón derecho para hacer daño, y desbordó por ese lado una vez más Maldonado, a los 19’, que sacó un centro a la cabeza de Imperiale de cabeza, pero Salvá evitó el gol con una atajada espectacular.

En el cuarto de hora final llegaron las emociones. A los 29’, Vega dominó el balón antes las dudas de la defensa local, y sacó un derechazo con mucha comba que entró pegado al palo izquierdo de Aracena para el 1-0 parcial.

No terminó de festejar el equipo de Pablo Martel, y a los 32 minutos llegó el empate de la “Lepra”. El recién ingresado Berti dominó el balón por derecha, centro perfecto, y Daniel Imperiale con un buen cabezazo selló el 1 a 1.

Llegaron más cambios, y en el ida y vuelta, los dos tuvieron sus chances para ganar. Primero fue nuevamente la visita, con otro desborde de Barrientos por izquierda, centro al área, y Romero no llegó a cabecear el balón, en una clarísima chance.

Después fueron dos más para Independiente con un desborde de por derecha de Barrientos con mal definición, y la última fue de la polémica. Entró Berti con pelota dominada, y de atrás se la sacó Juárez. El local se quedó reclamando un penal que el juez no cobró. l