Mitre buscará volver a la senda triunfal en casa

20/04/2021 - 01:11 Deportivo

Mitre tendrá una linda chance esta noche de recuperarse y volver a la senda del triunfo, cuando desde las 21.10 reciba a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el cierre de la sexta fecha de la zona A de la Primera Nacional. El encuentro, que se disputará en el estadio de Roca y Tres de Febrero, será dirigido por Diego Ceballos y televisado por TyC Sports.

El “Aurinegro” viene de ceder su invicto la fecha pasada, cuando perdió 2 a 0 en su visita a Deportivo Riestra. Pero en el transcurso de la semana larga que tuvo, el entrenador Hernán Darío Ortiz pudo recuperar a la totalidad de los jugadores que tuvo infectados por Covid (fueron once, de los cuales el único que se había recuperado para el cotejo anterior había sido el arquero Fernando Pellegrino).

De esta forma, el “Indio” volverá a incluir como titulares a importantes jugadores como José Luis Torres, Arnaldo González, Rubén Zamponi y Rodrigo Sayavedra. En tanto, el delantero Ezequiel Cérica aún no tiene garantizada su presencia entre los once, ya que el DT duda entre él y Pablo Palacios Alvarenga, de buen nivel en los partidos que lo reemplazó.

De todas formas, el entrenador todavía no puede disponer de la totalidad de su plantel ya que tiene bajas importantes por lesión. En ese sentido, hoy no serán de la partida el defensor Rodrigo Tapia, quien fue operado de meniscos, ni el delantero Facundo Juárez (esguince de tobillo). Por Tapia podría ingresar José San Román (otro de los que recibió el alta tras el coronavirus), aunque también el DT baraja la posibilidad de retrasar al lateral derecho al volante Exequiel Narese. Esto dependerá de si puede jugar o no Juan Alessandroni, otro de los que está con dolencias físicas. Si el “Pity” juega, Narese irá a la defensa. De lo contrario, será el ex San Jorge el que se ubique en el centro de la cancha, ingresando San Román en defensa.

Mitre ocupa el sexto lugar en la zona B con 10 puntos, a cinco de diferencia del líder Tigre, por lo que una victoria esta noche no solamente le permitirá volver a meterse entre los cuatro primeros, sino que además quedará como escolta.

Pero la misión no será sencilla ya que Gimnasia (12) viene en busca de los tres puntos que le posibiliten recuperar el liderazgo junto al “Matador”.

El “Aurinegro” se hace fuerte esta temporada en casa, ya que ganó los dos partidos que disputó hasta ahora como local: 3 a 2 a Almirante Brown y 1 a 0 a Belgrano de Córdoba.l