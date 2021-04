Para Martínez Montagnoli, la de hoy será otra final

20/04/2021 - 01:12 Deportivo

El defensor de Mitre, Leandro Martínez Montagnoli, consideró el partido de esta noche como “otra final” y celebró que el plantel se esté rearmando tras los casos de Covid. “El plantel está bien, por suerte esta semana y la anterior ya se fueron reincorporando varios compañeros. De a poquito ya se va armando el plantel completo y se van poniendo en ritmo, algunos han bajado de peso y están un poquito más débiles pero tuvimos una semana larga y tratamos de llegar de la mejor manera posible para este partido que es otra final”, señaló.

“Se viene un lindo desafío ante un rival que viene en alza, peleando ahí arriba junto con nosotros para tratar de meterse entre los primeros. Ellos vienen con mucha confianza y nosotros sabiendo que tenemos que recuperarnos del último partido. Ya estuvimos trabajando para corregir los errores que tuvimos. También analizamos al rival para ver la forma que tenemos que defender y atacar, por donde se puede lastimar. Lo más importante es seguir haciéndose fuerte de local que es clave para este torneo tan largo”, agregó.

En la derrota ante Riestra, fue titular por primera vez. “Estoy contento porque no me venía tocando jugar. Pensaba que iba a estar con un poquito menos de aire, pero en líneas generales me sentí muy bien. Más allá de lo que fue el resultado, me quedo con muchas más cosas positivas que negativas. Trato de brindarme y rendirle al cuerpo técnico”, cerró.l