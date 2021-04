“Me he liberado y cuando pienso se me entrecorta un poco la voz”

20/04/2021 - 01:24 Deportivo

Tras emocionarse en los micrófonos, Marc Márquez atendió a la prensa en un encuentro virtual, como ya es habitual desde el pasado 2020, después de su regreso al MotoGP con un gran séptimo lugar. El catalán ya piensa en Jerez y asegura que solo queda recuperarse. para ello, admite que no entrenará en moto para no estresar la zona del brazo y el hueso. Tras el gran Premio de España, pasará una nueva revisión médica.

“Estoy muy feliz de cómo ha ido el fin de semana y de volverme a sentir piloto, que hacía nueve meses que estaba luchando para ello y hoy, de otra manera, me he vuelto a sentir piloto. Aún no pilotando como quiero, pero sí que consiguiendo lo que más deseaba, que era pilotar una MotoGP. Antes de empezar a hablar, agradecer a toda la gente que ha estado detrás, empezando por los doctores, por Honda, por la familia, amigos, fisio... Me dejaría a mucha gente. Ellos saben lo que me han aguantado y lo que me han ayudado. Así que contento. Ha sido un fin de semana de emociones”, dijo Márquez, en declaraciones reproducidas por MotoSan.

“Mentalmente me he liberado y cada vez que lo pienso se me entrecorta un poco la voz, pero es que ha sido bastante duro. Incluso al cabo de unas horas, no me he podido aguantar con vuestra compañera Izaskun y se me han vuelto a saltar las lágrimas. Si tuviese una rueda de prensa normal ahora me volvería a pasar, pero así -en videollamada- estoy aguantando. Ha sido emocionante lo que me ha pasado al llegar al box. No he llorado por dolor ni por cansancio ni nada. Simplemente, explosión de emociones y espero que sea el inicio de la vuelta a mi normalidad”, agregó el piloto, oriundo de Cervera.

Sobre su estado físico, Márquez dijo: ““Tenía el temor de no acabar la carrera, pero no entraba en mi cabeza. El punto clave ha sido aceptar las primeras vueltas, que me pasaran, que entre comillas abusaran, porque no era mi sitio y no estaba jugando ahora a mi nivel. Me he recolocado y aceptar eso ha sido la clave para acabar la carrera. He cogido mi ritmo, aunque ha habido un momento en el que me he venido arriba, haciendo vueltas buenas y cogiendo a los de delante, pero ha venido el hombre del mazo y me ha dicho que hasta ahí y que acabara la carrera, porque no había control. Es un punto importante aceptar que no se puede y que ya llegará el momento”, cerró el catalán. l