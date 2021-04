López Muñoz: “Se nos van cayendo soldados, pero estamos bien”

22/04/2021 - 01:44 Deportivo

El volante de Central Córdoba Hernán López Muñoz, destacó la fortaleza del plantel para sobreponerse a las bajas por Covid y lesiones. “El grupo está unido desde el minuto cero, es un grupo bárbaro. Lamentablemente se nos van cayendo soldados, pero estamos bien. Gracias a Dios a todos los compañeros que les dio positivo están bien, están aislados, pero en buen estado de salud y eso es lo importante”, mencionó.

De cara al duelo de mañana, realzó la importancia de enfrentar a un rival directo como Godoy Cruz. “Todos los partidos son importantes, éste un poco más por el tema de los promedios. Nosotros tenemos que seguir sumando para no estar mirando tanto esa tabla el año que viene y estar más tranquilos. Así que se puede decir que es una final”, señaló.

El sobrino nieto de Diego Maradona será titular por primera vez mañana. Las veces que le tocó ingresar desde el banco, lo hizo bien. Y eso se debe a la confianza. “Apenas llegué al club me hicieron saber que tenía la confianza de todos. Siempre me piden que entre y haga lo que quiera, siempre y cuando se pueda y dependiendo de la situación y el momento del partido. Pero siempre que entro me dan confianza”, dijo.

Por último, el volante contó que pese al Covid, el entrenador Gustavo Coleoni “está con nosotros siempre, nos manda mensajes de aliento, nos dice que no bajemos los brazos. Está siempre pendiente de nosotros y eso también nos sirve”. l