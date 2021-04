Echaron al entrenador de The Strongest tras su derrota ante Boca

23/04/2021 - 11:29 Deportivo

Alberto Illanes dejó de ser el director técnico de The Strongest de Bolivia, por decisión de la dirigencia del club boliviano tras la derrota del miércoles por 1-0 ante Boca Juniors, en La Paz, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

Illanes se despidió hoy del club aurinegro, tras la decisión de sus dirigentes en un contexto de fuertes protestas en las redes sociales de los hinchas del "Tigre" paceño por el bajo nivel de juego del equipo y la derrota ante Boca, que hacía 51 años que no ganaba en la altura (3.640 mts.) de La Paz.

En diálogo con la prensa, Illanes dijo que se sintió "discriminado" en las redes sociales por su manera de hablar.

“Tal vez a algunos hinchas no les gusta la manera que nosotros nos expresamos, yo soy un colla igual que los paceños. Capaz no me expreso como un argentino, como un español, o tal vez si quieren hablamos en inglés, si quieren que lo haga no hay problema”, dijo el saliente DT.

“Me sentí discriminado, seguramente es por mi forma de hablar, no voy a hablar de otra manera; pero tengo mucha capacidad como mi cuerpo técnico”, subrayó el entrenador oriundo de Potosí.

“Respondimos con trabajo y realmente con estos números me voy bien. Si bien mi salida se debe a la derrota con Boca y lo acepto, dejamos la vara alta. Me voy estando puntero (en el torneo local), invicto en La Paz, y espero que el club siga con ese camino”, sostuvo el entrenador.

Illanes dirigió 19 partidos a The Strongest, ganó 13, empató 3 y perdió 3. Su última derrota fue el miércoles contra Boca Juniors, por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, que también integran Santos de Brasil y Barcelona de Ecuador.