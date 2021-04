“Va a ser una linda serie para jugarla y para que la gente pueda disfrutarla”

24/04/2021 - 01:25 Deportivo

Leonardo Mainoldi retornó a Quimsa para volver a ser campeón de Liga Nacional y, aunque todavía no lo consiguió, disfruta el gran momento de su equipo, ya instalado entre los cuatro mejores de la competencia.

“Coco”, como le dicen los amigos, fue la clave en la serie ante Comunicaciones y ahora está con la mente en las semifinales ante el Boca de Gonzalo García, equipo al que estuvo muy cerca de ir después de su paso por la Liga Uruguaya.

“Es verdad, estuve muy cerca de ir a Boca en su momento, después se cayó la posibilidad y fui a Quimsa. Enfrentarlos va a ser raro porque tengo amistad con ellos y realmente he compartido muchos años tanto con jugadores como con entrenadores. Pero uno tiene la camiseta de Quimsa y realmente me siento identificado con Quimsa y con el trato que me dio. Hoy tengo que ir por Boca porque es lo que queremos y estamos cerca también, así que va a ser raro pero lindo a la vez. La amistad queda una vez que se terminen la serie y los partidos, hoy por hoy son rivales y aunque lo hablamos por mensaje una vez adentro de la cancha eso se corta”, comentó Mainoldi en una entrevista concedida a Básquet Plus.

Al ser consultado por las características del conjunto “xeneize”, explicó: “Es un equipo que trabaja bien de atrás, son intensos, tiene gente con experiencia. A lo mejor no es un equipo que rote demasiado, un equipo muy largo no lo es. Los iniciales juegan muchos minutos y tienen al mejor sexto hombre. Con Tavario (Miller) compartimos el año pasado y sabemos lo que labura y trabaja. Lo mismo Adrián (Boccia) y Martín (Leiva). Así que va ser durísimo. Es un equipo que de a poco se fue acomodando y hoy está jugando un buen básquet. Creo que se han acoplado en defensa también y eso le permitió meterse entre los 4. Va a ser una linda serie. Ellos tienen jugadores determinantes que si no estás bien atrás te ganan el partido en un ratito. Vamos a tener que jugar un partido muy completo los 40 minutos”.

Mainoldi también habló con respecto a quién beneficia el formato de serie al mejor de tres partidos. “Se va a ver con el diario del lunes, hoy a lo mejor si me decís que ellos son un equipo más corto, así que nos conviene que sea una serie más larga, así que lo podés analizar de ese lado. Pero a 3 partidos puede pasar cualquier cosa. Son partidos que se van a definir en detalles porque son dos muy buenos planteles y el que esté más tranquilo y claro va a ser el que se quede con la serie. Va a ser una linda serie para jugarla y para que la gente pueda disfrutarla”, declaró entusiasmado.

Lo que hay que hacer

El ala pívot santafesino tiene en claro qué debe hacer su equipo ante Boca. “Hay que defender para que ellos no estén cómodos y poder correr, tratar de correr que es donde realmente se ve al mejor Quimsa. Cuando no lo podemos hacer, por momentos estamos trabados. Yo creo que a ellos también les gusta correr porque así tienen los tiros abiertos donde se especializan. Un poco parecido lo que nos gusta a los dos equipos, así que el que pueda prevalecer el tema defensivo, provocar malos tiros al rival y marque el tiempo de juego va a ser el que se quede la serie. Va a ser linda y apasionante y ya con ganas de que arranque”.

Por último, avisó que lo de la Champions es asunto terminado. “Fue un golpe duro, pero el equipo reaccionó y pasó de página. Ahora, disfrutar de lo que conseguimos que estamos entre los mejores cuatro, tampoco hay mucho tiempo porque esto es continuo, ahora se viene la semifinal y ya sabemos el rival. Estamos disfrutando, pero ya hoy sabemos que jugamos contra Boca en la próxima serie”, cerró “Coco”.