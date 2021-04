Jerez aún no sabe si la prueba será con público

24/04/2021 - 01:28 Deportivo

Queda solo una semana para la que debería ser la gran fiesta del motociclismo español, pero todavía no sabemos en qué condiciones se celebrará. El Gran Premio de España está a la vuelta de la esquina y aún no se ha anunciado si se celebrará con público o no y, en caso positivo, con qué capacidad en las tribunas.

El circuito Ángel Nieto de Jerez ha sacado estos días un comunicado en el que trata de calmar a los aficionados que aún no saben qué pasará. Y es que muchos canjearon la entrada de 2020 para este 2021, confiando en que la pandemia hubiese dado una tregua y pudiesen volver a las gradas, pero aún no sabemos si será así.

Se espera un anuncio definitivo de Jerez este fin de semana.

Cuando se anunció que el Gran Premio de España, como el resto de la temporada, serían a puerta cerrada en 2020, el circuito Ángel Nieto de Jerez dio la opción a los aficionados de guardarles la entrada para la edición de 2021, en lugar de devolverles el dinero. Por eso, aunque no han salido entradas a la venta, hay mucha gente pendiente del asunto.

Hasta el día 9 de mayo no concluye el estado de alarma en España, y el Gran Premio de MotoGP se celebra justo el fin de semana anterior, por lo que todo apunta a que no podrá haber público. Pero de momento nada de eso se ha hecho oficial. Lo único que sabemos es que la venta de entradas y el canje de las del año pasado están paralizados.

“Sabemos de la inquietud generada por lo que entre el final de esta semana y a la siguiente, aparecerá en un comunicado oficial”, dijeron desde el circuito.