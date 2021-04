Martín Leiva: “Quimsa y San Lorenzo son los candidatos a quedarse con la liga”

25/04/2021 - 02:44 Deportivo

Martín Leiva adoptó un perfil bajo al hablar de las instancias decisivas de la competencia y aseguró que Quimsa y San Lorenzo “son los candidatos” a quedarse con la temporada 2020/21 de la Liga Nacional.

“Quimsa y San Lorenzo son candidatos a quedarse con la Liga por su experiencia como equipos y por los jugadores que tiene. No estuvimos en el primer momento en los planes para llegar a las finales. Va a ser una serie dura, ellos tienen un plantel muy largo y nosotros no tanto, pero tenemos jugadores de experiencia. Nuestro carácter, el que nos llevó hasta acá puede ayudarnos”, declaró el experimentado pívot de Boca.

“Veremos hasta dónde llegaremos. Los playoffs son complicados porque termina ganando el que está mejor esa noche. La mentalidad la tenemos. Boca siempre tiene que estar arriba, es una marca registrada, jugando en torneos internacionales. Yo tengo muchos sentimientos hacia Boca y siento que el esfuerzo que se hace en el club es para estar en los primeros planos. Desde Gonzalo García a los jugadores, todos queremos ir por más. Después veremos hasta dónde podemos, es una situación complicada un playoffs al mejor de tres. Tenemos la mentalidad”, agregó ilusionado.

La serie ante Gimnasia

Al hablar de la serie de cuartos de final ante Gimnasia, explicó: “Dejamos un equipo como Gimnasia en 70 puntos y eso es producto de la concentración que tuvimos y de la maduración que tenemos. Ellos se armaron para salir campeones, lo entendimos y lo pudimos sacar en dos partidos en los que estuvimos muy concentrados”.

Luego, el jugador habló en el plano personal. “Si te ponés a pensar, quizá estoy jugando mis últimos cartuchos. Siento que voy a jugar un año más, no me da pereza ir a jugar y trato de mantenerme lo mejor que puedo. Espero que mis 41 años no se noten en la cancha”, comentó.

Además, destacó a su representante por la gran carrera deportiva que viene desplegando. “Con Claudio Villanueva siempre tratamos de elegir bien y las cosas fueron saliendo bien. Tuvimos suerte de estar en el momento indicado en los lugares indicados. La sed de ganar y no perder eso, se fue construyendo con los años. El acompañamiento de mi representante y mi familia ha sido lo más importante”, aseguró.l