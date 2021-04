Güemes debuta en el Único con el objetivo de sumar los tres puntos

25/04/2021 - 02:50 Deportivo

Esta noche Güemes se convertirá en el segundo equipo de nuestra provincia en oficiar de local en el estadio Único Madre de Ciudades, cuando desde las 20 reciba a Atlético Rafaela, en la continuidad de la séptima fecha del torneo de la Primera Nacional.

El “Gaucho”, uno de los líderes e invictos de la zona B con 14 puntos, buscará ser el primer elenco santiagueño en conseguir un triunfo en el moderno escenario que será sede de la Copa América 2021.

El equipo dirigido por Pablo Martel llega con el antecedente de haber ganado sus tres juegos anteriores en condición de local, aunque en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. Allí en La Isla, ni siquiera recibió goles en contra ya que derrotó 2 a 0 a Ferro Carril Oeste, 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y 3 a 0 a Barracas Central.

En la fecha pasada, Güemes empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia, en Mendoza, partido que arrancó ganando en el minuto 29 del segundo tiempo, pero se lo empataron tres después.

Más allá de que el DT quedó muy satisfecho por la producción de su equipo en Mendoza, y teniendo en cuenta además que no le dejó ningún lesionado como saldo, se esperaba que repita la formación para esta noche. Sin embargo, Martel mantiene una duda y está en el lateral izquierdo. Marcelo Cardozo, que viene siendo el titular desde que se lesionó Franco Canever, podría dejarle su lugar a Cristian Díaz. El ex Central Córdoba aún no pudo debutar con la casaca del “Gaucho” por una lesión en la pretemporada y, pese a que su puesto natural es el de lateral derecho, podría tener su chance esta noche. De darse el ingreso del “Kichu” Díaz, sería el único cambio con respecto a los once que igualaron ante la “Lepra” mendocina.l