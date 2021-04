Racing recibe a Colón en un partido clave para el futuro

25/04/2021 - 02:55 Deportivo

Racing, un equipo que no conforma con su juego y con un entrenador, Juan Antonio Pizzi, que no logra una identidad futbolística luego de 14 cotejos en el cargo, será local ante Colón con la obligación de lograr un triunfo que le permita tener posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

El encuentro, por la zona A, se jugará en el estadio Presidente Perón, en la ciudad de Avellaneda, desde las 15.45, será televisado por TNT Sports y tendrá como árbitro a Pablo Dóvalo.

Los otros cuatro cotejos que le darán continuidad a la fecha son los que sostendrán Lanús vs. Vélez, a las 11 con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports); Defensa y Justicia vs. Arsenal, a las 13.30 con Andrés Gariano como juez y Fox Sports Premium en la televisación; Atlético Tucumán vs. Talleres, a las 21 con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TNT Sports; y Rosario Central vs. Estudiantes, a las 21 con Nicolás Lamolina como árbitro y la televisación de Fox Sports Premiun y TV Pública, respectivamente.

Racing, con 15 unidades, es un desconcierto futbolístico. Con Pizzi es impensado repetir dos veces el mismo equipo, para ello también contribuyó los 16 casos positivos de Covid-19 que sufrió el plantel, y hasta el mismo esquema táctico, además muchos de sus mejores jugadores atraviesan una etapa que no es de las mejores en el rendimiento. l