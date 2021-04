Quimsa-Boca, inicio de una serie vibrante

27/04/2021 - 02:16 Deportivo

La ilusión de Quimsa tendrá esta tarde un capítulo clave, en busca de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. A partir de las 18, el conjunto que dirige tácticamente Sebastián González, se medirá ante Boca Juniors, por el primer duelo de semifinales de la competencia, en una serie semnifinal que se definirá al mejor de tres partidos.

El encuentro de hoy se disputará en el estadio de Obras Sanitarias, en la Capital Federal.

Quimsa es el Nº1 de la fase regular de la liga, instancia en la que marcó claras diferencias, pero esta tarde, enfrentará a uno de los pocos equipos que supo cómo dominarlo, en uno de los duelos de la temporada.

Boca, dirigido por Gonzalo García, tendrá la misión de eliminar al máximo favorito en números y saldrá a jugar con la intención de dar el golpe para llegar a una nueva final liguera, algo que no le sucede desde hace ya varias temporadas.

El conjunto santiagueño viene de eliminar en cuartos de final a Comunicaciones de Mercedes, en una serie que terminó ganando por 2 a 0.

Por su parte, el elenco “xeneize” dejó atrás en dicha instancia a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en una serie que también tuvo un 2 a 0 como resultado.

Por la fase regular de la presente Liga Nacional, Quimsa y Boca Juniors se enfrentaron dos veces, con una victoria por lado.

El 5 de diciembre del año pasado, la Fusión se impuso por 73 a 64, mientras que el 9 de febrero de este año, los “xeneizes” festejaron por un ajustado 76 a 74.

Quimsa buscará llegar a su tercera final de Liga Nacional. En la temporada 2007/08, los santiagueños enfrentaron a Libertad de Sunchales en esta instancia y la serie fue para los santafesinos por 4 a 0.

Ya en la temporada 2014/15, la Fusión llegó a la gran final y se midió ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia, imponiéndose por 4 a 2 en la serie y consagrandose campeón. Éste es el único título de LNB que tiene Santiago del Estero.

Por su parte, Boca no accede al duelo decisivo desde hace siete años.

Favorito

Martín Leiva, pívot de Boca, aseguró que Quimsa es el favorito en esta serie, pero dijo que trabajarán para dar el batacazo.

“Sabemos qué es lo que queremos, tenemos claro que queremos pasar este playoff que viene. Obviamente Quimsa es el favorito, de eso no hay dudas. Se armó para salir campeón junto con otro equipo como San Lorenzo, pero no por eso nosotros no vamos a hacer todo lo posible por ganar sino al contrario, porque nosotros estamos pensando que podemos pasar la serie. Esto es al mejor de 3 y eso lo hace más difícil todavía, porque meter el primer partido es importante y no es lo mismo que al mejor 5 o 7 donde tal vez tenés más posibilidades, pero pensamos en que lo podemos lograr”, aseguró el interno. l