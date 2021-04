Central Córdoba cerrará un súper domingo

27/04/2021 - 02:26 Deportivo

El fútbol argentino vivirá el próximo fin de semana un domingo como hace mucho tiempo no se vivía, con una agenda repleta de partidos. Serán nueve en total, arrancando a las 10 de la mañana con Boca Juniors vs. Lanús y culminando a las 21 horas con el choque entre Central Córdoba y Racing, en el estadio Único Madre de Ciudades.

La abundancia de partidos para el domingo 2 de mayo se debe a que el día anteior, sabado 1 de mayo, no habrá cotejos debido a que Agremiados no lo permite por celebrarse el Día del Trabajador.

La duodécima y penúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional comenzará el viernes 30 de abril, con dos encuentros, y se cerrará el lunes 3 de mayo, con otros dos.

Hace poco más de tres décadas, antes de la irrupción de la televisión en el fútbol, los partidos de Primera División se jugaban íntegramente los domingos. Y por lo general en un mismo horario. Este domingo volverá a parecerse a aquellos de los años ochenta, cuando era el día por excelencia para el fútbol de Primera.

Programación

La programación de la fecha 12 de la Copa de la Liga, aún sujeta a modificaciones, es la siguiente:

Viernes 30 de abril: 18, Vélez Sarsfield vs. Patronato de Paraná; 21, Colón de Santa Fe vs. Arsenal.

Domingo 2 de mayo: 10, Boca Juniors vs. Lanús; 12.10, Defensa y Justicia vs. Unión de Santa Fe e Independiente vs. Atlético Tucumán; 14.20, Talleres de Córdoba vs. Huracán y San Lorenzo vs. Godoy Cruz de Mendoza; 16.30, Banfield vs. River Plate; 18.40, Rosario Central vs. Newell’s Old Boys; 21, Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors y Central Córdoba vs. Racing Club.

Lunes 3 de mayo: 15.45, Sarmiento de Junín vs. Gimnasia y Esgrima La Plata y 18, Estudiantes de La Plata vs. Platense.

Por otra parte, el plantel de Central Córdoba regresó ayer por la tarde a los entrenamientos tras su encuentro del viernes pasado en Mendoza e inició de esta manera una semana larga de trabajo de cara al partido frente a Racing.

La práctica de ayer, que se desarrolló en el predio del Iosep, estuvo supervisada por Alberto Bulleri y el PF Ricardo Cassini y se centró en distintos trabajos físicos regenerativos, tanto en el gimnasio como en uno de los campos de juego y fútbol reducido a cargo de los jugadores que no viajaron a Mendoza y aquellos que tuvieron pocos minutos de juego

El plantel fue citado para hoy a la mañana a la segunda práctica semanal, nuevamente en el Iosep.

Matías Rojas no jugará en la Copa ni ante el Ferro por coronavirus

Matías Rojas, mediocampista de Racing Club, dio positivo de coronavirus y se perderá al menos los dos próximos compromisos de su equipo, ante Sporting Cristal y Central Córdoba, por la Copa Libertadores y el torneo local, respectivamente.

Rojas, de 25 años, había amanecido el domingo con síntomas, por lo que fue aislado preventivamente y quedó afuera del partido en el que Racing se impuso como local por 2-1 ante Colón de Santa Fe. Su lugar fue ocupado por Kevin Gutiérrez.

El futbolista paraguayo se encuentra en su hogar en aislamiento obligatorio por protocolo sanitario y presenta buen estado de salud, según informó el departamento de prensa de la institución de Avellaneda.

Además de Rojas, el mánager del club, Rubén Capria; el entrenador de arqueros de la Reserva, Fabian Ramírez; y el preparador físico Alejandro Richino también dieron positivo de coronavirus tras los antígenos rápidos realizados ayer por la mañana. l