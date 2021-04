Alejandro Sánchez: “Mientras tengamos chances, vamos a trabajar para clasificarnos”

27/04/2021 - 21:48 Deportivo

En Mendoza mereció más, pero se vino con las manos vacías. Pese a las bajas, Central Córdoba hizo un buen partido ante Godoy Cruz, pero lo cierto es que ese traspié lo alejó de la chance de clasificarse a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional.

El domingo, a las 21, el Ferro recibirá a Racing en el Estadio Único “Madre de Ciudades” y será una de las últimas chances de los santiagueños para intentar clasificarse a los cuartos de final.

El arquero Alejandro “Oso” Sánchez sabe que será un partido clave y reconoció que el grupo está mentalizado en ganar los dos partidos que quedan para luchar por el pasaje a la siguiente fase.

“El objetivo de estos últimos dos partidos, como nos habíamos planteado antes de jugar ante Godoy Cruz, es ganar lo que quede. En Mendoza hicimos un muy buen partido a mi entender, pero no pudimos ganar. Tuvimos un muy buen desempeño. Matemáticamente tenemos aún chances de clasificar, pero sabemos que son muy pocas. Vamos a trabajar para conseguirlo por más difícil que sea. Tenemos que hacer lo posible mientras haya alguna oportunidad de clasificar”, reconoció el experimentado arquero de Central Córdoba.

“Tenemos que ganarle a Racing para seguir con chances. Y después pensar en la última fecha a ir a todo o nada. Queremos dejar a Central Córdoba lo más alto posible. Es una lástima que lleguemos con estas chances después del muy buen comienzo de torneo que tuvimos. Son cosas del fútbol. Nos pasó todo lo que nos pasó y no hay tiempo para lamentarse nada. Esto, a futuro, va a tener mucho valor”, agregó el “Oso”.

“Este es un torneo con mucha irregularidad. Cualquier equipo le gana a cualquiera y eso es lo que nos permite soñar aún con buscar la clasificación. Debemos trabajar esta semana que es larga y que comienzan a volver los muchachos que no estaban entrenando con nosotros y enfocarnos en ganar el domingo”, sostuvo.

Por su parte, Sánchez agregó: “Con Godoy Cruz nos tocó perder pero el equipo respondió de muy buena forma. Las maneras en la que perdés también tienen que ver con lo que se ha construido. Mirando el partido uno saca conclusiones y no era un partido para perder. Pero es lo lindo del fútbol. Tiene estas cosas. Nos ha dejado mensajes positivos esta derrota. Cuando nosotros ponemos la pelota en el piso podemos jugar. La cancha no estaba buena, pero tuvimos muchas chances para marcar. Intentamos y logramos lo que fuimos a hacer. No pudimos marcar y por una circunstancia se perdió. Si hay una manera de perder, elijo esta, acorralando al rival y buscando siempre. Ellos se sintieron sometidos y con uno menos, seguimos yendo adelante. Nos hicimos cargo de la situación y estuvimos a la altura. Con el resultado puesto, se hace un análisis. Elegimos quedarnos con lo bueno que se hizo”, cerró el “Oso”, quien volvió a ser titular en Mendoza el pasado viernes.