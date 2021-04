29/04/2021 - 22:38 Deportivo

La cuenta oficial de Twitter del Oklahoma City Thunder comenta el minuto a minuto del partido ante New Orleans Pelicans.

Entre sus publicaciones, destacaron la figura del santiagueño Gabriel Deck, "Tortu".

From Colonia Dora, Argentina



To Oklahoma City



Welcome @Gabriel_Deck! pic.twitter.com/tL7B2V0PM9