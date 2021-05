Independiente quiere acercarse a los cuartos de final

02/05/2021 - 00:33 Deportivo

Independiente, cuarto de la Zona 2, recibirá hoy a Atlético Tucumán por la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional en busca de una victoria que lo perfile para acceder a la fase final de la competencia.

En un domingo plagado de fútbol, el partido en el estadio Libertadadores de América se jugará desde las 12.10 con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de Fox Sports Premium.

Para no ser menos, también hoy se enfrentarán por la misma zona, Defensa y Justicia vs. Unión de Santa Fe, a las 12.10, con Germán Delfino como árbitro y la transmisión de TNT Sports y Talleres de Córdoba vs. Huracán, a las 14.20, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de la TV Pública.

A Independiente (17 puntos), de buen presente tras dejar atrás una mala racha producto de un brote de Covid-19, se le presenta una ocasión ideal para encaminar el primer objetivo en la competencia doméstica.

Incluso podría lograrlo esta misma fecha si vence a los tucumanos, pierde Lanús (16) frente a Boca y no ganan Unión de Santa Fe (15) y Gimnasia y Esgrima La Plata (14), que serán rivales de Defensa y Justicia y Sarmiento de Junín.

En caso que no se diera esa combinación, el ‘Rojo’ deberá buscar el pase a la instancia eliminatoria la última fecha ante Huracán en Parque de los Patricios.

Después de pasar cuatro fechas sin ganar (tres derrotas y un empate), Independiente se recuperó en la Copa LPF y comenzó de la mejor forma su participación en la Sudamericana, en la que derrotó a Guabirá de Bolivia y City Torque de Uruguay.

Producto de la intensa agenda de compromisos, Falcioni podría decidir los regresos de Lucas Rodríguez, Lucas González y Alan Velasco para darle descanso a otros jugadores.