Mitre jugará el viernes y el “Gaucho” lo hará el domingo

02/05/2021 - 00:37 Deportivo

Mitre abrirá la novena fecha de la Primera Nacional el próximo viernes 7 de mayo, a partir de las 15.45, cuando visite a Deportivo Maipú de Mendoza. El cotejo será además televisado.

En tanto, el otro representante santiagueño, Güemes, jugará como local el domingo 9, a las 20, ante Brown de Adrogué.

El programa completo de la novena fecha es:

Zona A:

Viernes 7 de mayo: 15.45, Deportivo Maipú de Mendoza vs. Mitre (TV).

Sábado 8 de mayo: 16, Belgrano de Córdoba vs. San Martín de Tucumán (TV).

Domingo 9 de mayo: 15.30, Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Estudiantes de Buenos Aires; 15.30, Temperley vs. Atlanta; 18, Estudiantes de Río Cuarto vs. Chacarita.

Lunes 10 de mayo: 15.05, Quilmes vs. Alvarado Mar del Plata (TV); 21.10, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Nueva Chicago.

Martes 11 de mayo: 15.10, Deportivo Riestra vs. Almirante Brown. Libre: Tigre.

Zona B:

Sábado 8: 15, Santamarina de Tandil vs. Villa Dálmine, Tristán Suárez vs. Independiente Rivadavia de Mendoza, Deportivo Morón vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; 15.30, All Boys vs. Instituto de Córdoba, Ferro Carril Oeste vs. Atlético Rafaela.

Domingo 9: 14, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Barracas Central; 15, Almagro vs. San Martín de San Juan; 20, Güemes vs. Brown de Adrogué.

Lunes 10: 17.10, Defensores de Belgrano vs. San Telmo (TV).