Coleoni: “Estoy muy emocionando y contento”

03/05/2021 - 00:51 Deportivo

La emoción se apoderó de Gustavo Coleoni, que rompió en llanto ni bien terminó el partido. Es que fueron muchas las sensaciones para el entrenador de Central Córdoba, que tras superar el Covid estuvo nuevamente en el banco de suplentes y vio como su equipo cortó varias rachas negativas.

“La emoción que me invadió al final fue por todo lo que pasé estas semanas, de no poder estar con los jugadores y el cuerpo técnico. Por suerte se dio que ganamos un partido importantísimo”, contó el “Sapo” en conferencia de prensa tras el 1 a 0 ante Racing Club.

“Estoy muy emocionando y contento de haber vuelto a dirigir. Estoy agradecido a mi cuerpo técnico, a mis jugadores, a los dirigentes y al hincha de Central que no puede venir y sufre. El equipo venía golpeado y la gente también, entonces que lo disfrute el hincha ferroviario”, siguió.

Al analizar el partido, dijo: “Indudablemente la victoria fue justa, por funcionamiento, por querer siempre ir a buscar el partido y por la voracidad del segundo tiempo, cuando generamos muchas situaciones de gol”.

“Durante el juego ‘Pancho’ (Cerro) me avisa que estaba con una molestia y ‘Santi’ Rosales también. Entonces esperamos a que termine el primer tiempo, pensamos un poco y decidimos estos cambios que nos dieron un poquito más de fútbol. El equipo siguió manteniendo la agresividad y la estructura, siguió yéndolo a buscar, pero de una manera un poquito más asociada”, agregó.

Coleoni destacó las adversidades que superaron. “Se ganó en este torneo tan difícil, tan complicado, con doce jugadores que se nos enfermaron de Covid. Pasamos a la historia seguramente porque es la primera vez que un equipo santiagueño gana en este hermoso estadio y además ante un equipo grande”, señaló.

Finalmente, le dio mérito a la pelota parada: “La trabajamos mucho porque tenemos gente alta, con buena destreza en el cabezazo y no teníamos la cantidad de situaciones de gol que merecíamos. También les pedí determinación, porque cuando uno cree y sueña que va a venir el gol, es más fácil que venga”.

El lamento por los puntos perdidos

Si bien Central tiene una mínima chance de clasificar, Coleoni siente que gran parte de las posibilidades se fueron ante Platense. “Uno mira para atrás y duele el partido con Platense, porque el equipo no estuvo y nosotros tampoco estuvimos lúcidos de afuera. Cada vez que perdemos un partido me reprocho y me hago cargo por las cosas que no pudimos hacer. Después, el partido con Godoy Cruz me duele por los puntos, pero no por el rendimiento, porque un equipo diezmado se plantó en Mendoza y mereció ganar el juego”, explicó.

De inmediato, el “Sapo” valoró sumar para el promedio. “Pero también tenemos muchas buenas noticias, hoy perdió Aldosivi, también perdió Arsenal, perdió Godoy Cruz, perdió Patronato. Y ganamos nosotros. Entonces hemos sacado una ventaja importante en esta fecha a todos los equipos que juegan el otro torneo, el de la permanencia”, concluyó.