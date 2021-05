Hernán Darío Ortiz: “Tuvimos un mes muy difícil, no la hemos pasado bien”

04/05/2021 - 02:02 Deportivo

El entrenador de Mitre, Hernán Darío Ortíz, habló anoche después del empate entre su equipo y Temperley 1 a 1, por la octava fecha de la Primera Nacional y se refirió a las complicaciones que tuvo el plantel después del brote de coronavirus de hace varias semanas atrás.

“‘En el segundo tiempo volvimos a ser el equipo que somos. Ese que mueve la pelota e intenta jugar. Entraron bien Tifner, Juárez. Pasamos un mes muy difícil anímicamente, físicamente y mentalmente. No la hemos pasado bien. Vivimos momentos muy delicados, por los casos positivos y por lo que sufrieron los chicos. Muchos tuvieron síntomas fuertes y no podían ni correr. Les tuvimos que hacer análisis a todos. No son excusas, es una realidad. Pero de a poco estamos volviendo a ser ese equipo protagonista que fuimos”, dijo el DT.

A su vez, Ortíz analizó: “Me voy más feliz que en el segundo tiempo no nos pasó lo que nos venía pasando,. Creo que hicimos un segundo tiempo muy bueno, en el que tuvimos chances claras. En el primer tiempo no nos salieron las cosas como esperábamos. Ellos nos hicieron mucho daño por el sector derecho. Pudimos habernos puesto 2 a 0. En una desconcentración, encontraron el empate y lo lamentamos”, cerró. l