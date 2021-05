Lattanzio sigue feliz por un gol que sirvió para cortar la sequía

05/05/2021 - 02:36 Deportivo

El plantel de Central Córdoba regresó ayer a los entrenamientos y lo hizo con otro clima. Y no es por la llega de un frente polar, sino porque el triunfo del domingo pasado ante Racing sirvió para descomprimir un ambiente no tenso pero sí de preocupación.

Ganar como local por primera vez como local en el torneo, cortando una racha de quince meses sin victorias en Santiago, fue un golpe positivo importante para el plantel. Y Carlo Lattanzio, el que marcó el gol del triunfo ante La Academia, todavía lo disfruta. “Yo lo tomo con mucha alegría porque no podíamos encontrar la manera de ganar de local y la gente ya empieza a hablar del tema. Por suerte pudimos encontrar la victoria, veníamos haciendo un gran esfuerzo así que estoy contento con eso”, señaló tras la práctica de ayer en el predio del Iosep, en diálogo con el departamento de prensa del club.

“Cuando uno juega, se prepara para hacerlo de la mejor manera y la idea de convertir siempre está porque es importante hacer goles. Y ser el primero de un equipo santiagueño en convertir en ese estadio es algo que me pone muy feliz”, agregó.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata recordó la jugada del gol y lo complicado que se le hizo poder definir cómodo: “Yo me pongo de espaldas y de reojo veo que el arquero me sale y estaba apurado para pegarle, me quedó media alta pero por suerte entró así que estoy muy contento”.

Central Córdoba conserva una remota posibilidad de clasificar a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y ante la pregunta si lamenta algunos puntos dejados en el camino, respondió: “Con Platense teníamos un lindo partido para ganar, con River hicimos un primer tiempo muy bueno, en Mendoza también podíamos haber ganado. Pero no nos lamentamos de nada, hicimos un gran esfuerzo, los partidos a veces se pierden pero vamos a Arsenal a dar lo mejor ahora en otra final que tenemos”.l