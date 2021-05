Un domingo para madrugar, ganar y esperar el milagro

06/05/2021 - 02:13 Deportivo

Central Córdoba se prepara para vivir un domingo plagado de emociones, que comenzará bien temprano con su cruce ante Arsenal, en Sarandí, y puede culminar por la tarde con el milagro de la clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Cuando parecía que todo estaba perdido para el “Ferroviario”, el triunfo del domingo pasado ante Racing, sumado a la caída de River en su visita a Banfield, hicieron renacer sus esperanzas de clasificación.

Está claro que el equipo de Gustavo Coleoni no depende de sí mismo y que además no necesita de uno o dos resultados más, sino de cinco. Sí, leyó bien. Además de su partido propio, debe darse una combinación de otros cinco resultados para que Central esté en cuartos de final.

Todo comenzará el sábado, cuando desde las 13 Godoy Cruz reciba a Banfield. Si gana el “Taladro”, ya no habrá más nada que hacer y las ilusiones ferroviarias quedarán sepultadas porque el equipo de Sanguinetti llegaría a 20 puntos, mientras que el de Coleoni solo puede aspirar a totalizar 19.

Pero si gana el “Tomba” o empatan, las posibilidades de quedarse con el cuarto y último cupo de la zona A seguirán intactas.

El domingo, el plantel de Central deberá madrugar porque a las 10 visita a Arsenal. Obviamente no tiene otra alternativa que ganar para seguir con vida. Si eso sucede, mientras los jugadores estén almorzando tendrán un ojo puesto en la TV, porque a las 12.10 Argentinos Juniors visitará a Estudiantes de La Plata. Lo que necesita aquí el “Ferro” es una mano del “Pincha”, ya sea con un triunfo o con un empate, ya que la premisa es que el “Bicho” no sume de a tres.

Si eso sucede, a la hora del postre comenzará a definirse la suerte de Central Córdoba, porque a las 14.30 se enfrentan en simultáneo Racing Club vs. San Lorenzo, River Plate vs. Aldosivi de Mar del Plata y Platense vs. Rosario Central.¿Qué necesita Central Córdoba en estos tres partidos? Simple: que ganen el “Ciclón”, el “Tiburón” y el “Calamar”. Si todo eso también sucede, después de haber rezado el sábado, madrugado y ganado el domingo y esperado el milagro después, Central estaría en cuartos de final.l