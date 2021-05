Pablo Martel: “Los jugadores dieron muestra de carácter y personalidad”

06/05/2021 - 02:26 Deportivo

Perder el invicto nunca es fácil de asimilar. Como toda derrota, cuesta digerirla y más si eso también le cuesta la punta. Pero Güemes se recuperó muy rápido de la caída como local ante Rafaela, venció a Brown en Madryn y volvió a la cima de la zona B de la Primera Nacional.

“La clave estuvo en hacer la autocrítica que había que hacer y dar vuelta la página sabiendo que es un torneo largo y duro. Sabíamos que si traer un buen resultado de Madryn nos iba a dar la posibilidad de recuperarnos. Siempre es bueno cortar rápido la derrota, los jugadores dieron muestra de carácter y personalidad. En ese estadio no van a ganar muchos”, manifestó Pablo Martel, entrenador del Gaucho, en una entrevista con EL LIBERAL.

“Lo que más me gustó del equipo, y es algo que lo caracteriza, es la intención de jugar bien al fútbol. Pero cuando no se puede, se adapta a cualquier circunstancia y contexto. Si a este equipo lo llaman al barro también se tira de cabeza. Me gusta mucho el orden, la intensidad y la agresividad a la hora de buscar un resultado. Estoy convencido que vamos de menor a mayor en un torneo durísimo y largo. Para mejorar siempre hay cosas, una de ellas es que debemos gestionar un poco mejor los esfuerzos en cada partido. Hay equipos que especulan y salen a no perder y eso son los más peligrosos porque en un descuido te dejan con las manos vacías. Y se trabaja siempre en lo táctico para seguir creciendo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores”, agregó.

Se preparó para la categoría

Al igual que Güemes, Martel está debutando como DT en la Primera Nacional: “Cuando a uno le toca ser entrenador en una categoría que nunca dirigió , tiene que prepararse, investigar, mirar partidos, conocer los jugadores con los que va a enfrentarse. Y los partidos te van dando la experiencia necesaria del caso, a eso uno tiene que sumarle que tiene a la par gente con mucha experiencia trabajando y conformamos un buen equipo de trabajo, que nos vamos ayudando unos a otros. No sé si hay tanto tiempo de adaptación en un fútbol donde mandan los resultados, yo creo que hay que prepararse mucho y estar a la altura rápidamente, gracias a Dios los resultados acompañan y eso es fruto del esfuerzo de todos”.

Ante Brown de Adrogué, Martel anticipó un partido durísimo y analizó al rival

El próximo domingo, desde las 20, Güemes expondrá la punta en su casa, ante Brown de Adrogué. “El partido va a ser durísimo porque es un equipo que tiene hace 12 años el mismo entrenador, que siempre es animador de todos los torneos y que tiene un estilo de juego definido. Es un equipo aguerrido, que lucha mucho, pero nosotros debemos imponer nuestro juego y tomar el control del partido”, señaló el DT Gaucho.

“Brown tiene un arquero de experiencia como Ríos, dos delanteros muy importantes como Bruera y Acosta, que son fuertes en el juego directo y que van muy bien arriba. Ojalá que sea un partido abierto, debemos saber que para nosotros es una buena oportunidad de poder seguir sumando y seguir luchando en los puestos de arriba. Vamos a tener que estar muy concentrados, doblegar esfuerzos y estar alerta durante todo el partido. No se puede resignar puntos de local”, completó.

Al entrenador le preocupa perder jugadores casi todos los partidos

En casi todas las fechas, Güemes sufrió bajas por lesión y el entrenador mostró su preocupación al respecto. “La realidad es que las lesiones no son musculares como calambre, contractura, distensión, rotura fibrilar o desgarro, fueron lesiones desafortunadas, algunas graves. Nosotros en lo único que podemos ocuparnos es de que el jugador reciba un buen diagnóstico y un buen tratamiento”, explicó Martel.

“Pero si preocupa el hecho de venir perdiendo jugadores en casi todos los partidos. Pero lo bueno es que también hemos recuperado varios así están todos disponibles”, agregó.

Por último, se refirió a la adaptación de su equipo a la categoría. “Viene de la mano con lo que se trabaja, con el estilo de juego, con el día a día. Tenemos la suerte de poder contar con jugadores que vienen de periodos anteriores, más los que se sumaron y se completan de muy buena manera. Tampoco hay que dejar de lado qué hay varios chicos que conocen la categoría y eso es muy importante. El que la jugó lleva una leve ventaja y el que no la jugó la está conociendo y suple cualquier cosa con esfuerzo, compromiso y amor propio. Eso es muy valorable”, concluyó. l