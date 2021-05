En medio de las protestas, Duque ratificó que Colombia coorganizará la Copa América

06/05/2021 - 12:11 Deportivo

Colombia atraviesa una crisis política y social delicada tras las manifestaciones sociales que generó la reforma tributaria. Las protestas ya dejaron más de dos decenas de muertos y cientos de heridos. Sin embargo, el presidente Iván Duque ratificó su intención de poder organizar la Copa América.

"Nosotros empezamos un trabajo ya hace más de dos años. En este 2021 hemos dicho que estamos firmes. Entonces vinieron controversias, muchas personas empezaron a decir ‘pero sí se puede o no se puede’, entonces empiezo por la lógica. Se va a jugar la Eurocopa exactamente en el mismo tiempo que se va a jugar la Copa América", manifestó Duque.

El torneo continental estaba programado para 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus se tuvo que reprogramar. Está prevista para disputarse entre el 11 de junio y el 10 de julio en Argentina y en Colombia. Tanto la segunda ola de coronavirus, por la que atraviesa nuestro país, como las manifestaciones en Colombia, sembraron dudas sobre la organización.

Duque remarcó que el torneo se hará tal y como estaba establecido: “Se han jugado los torneos locales en Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, sin problemas, ya tenemos experiencia en los protocolos. Lo que estaba por definirse era si se hacía con Argentina o no, yo he dicho que un mensaje muy bonito es hacerla los dos. Lo que me ha transmitido el ministro Lucena es que la Copa se va a hacer y se hará en los dos países”.

Por otro lado, señaló que los torneos de fútbol locales que se desarrollan en el país permiten tener "una experiencia positiva" en cuanto al manejo de los protocolos de bioseguridad.