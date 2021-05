Coleoni: “Nunca voy a cambiar 500 pases por un gol”

06/05/2021 - 22:11 Deportivo

Gustavo Coleoni dejó atrás el Covid y está otra vez con todos sus sentidos puestos en Central Córdoba. Y defendió a ultranza el estilo de juego que le inculca a su equipo. “Mi característica la gente ya sabe. Yo voy a cualquier cancha y trato de ganar con mi equipo, lo trabajo en la semana y voy a buscar los tres puntos en función de la presión, de la verticalidad”, dijo el DT ferroviario en una entrevista con Noticiero 7. “Somos un equipo incómodo, pero debemos agregarle más cosas. Debemos agregarle un poco más de pases, un poco más de paciencia. Estamos en esa idea de sumarle más cosas”, agregó reconociendo las falencias que aún tiene.

Sin que lo llamen, Coleoni mismo se encargó de reabrir el debate futbolero que se había generado tras el 2 a 1 conseguido por su equipo ante el Aldosivi de Gago. El ex jugador de Boca, dijo que Central “no propuso nada” y el “Sapo” le respondió aquella vez “no se gana 300 pases a cero”, en alusión a la forma de jugar de la que volvió a diferenciarse porque “no siento el fútbol de esa manera”.

“Nunca voy a cambiar 500 pases por un gol. Pero reconozco que en Primera necesitamos descansar un poco más con el balón, soy autocrítico en eso. Gallardo, que es el ejemplo a seguir en muchas cosas, siempre tiene ese pase para adelante y termina más rápido las jugadas que los demás equipos. Entonces tiene un equilibrio. Lo que buscamos es no perder el balón, ir hacia adelante y, cuando el rival nos deje, generar situaciones de gol, una o veinte; pero no dar pases para atrás o para el costado por el solo hecho de tener el balón. No lo siento de esta manera al fútbol”, sentenció.

Covid-19

Coleoni también contó cómo lo afectó el aislamiento por coronavirus. “No lo sufrí en cuanto a los síntomas. Hay gente que la pasa mal y yo tuve al principio algunos dolores que no estoy acostumbrado a tener. Después fue un aislamiento bastante tranquilo. Lo único que sentí mucho fue la ansiedad. Comí mucho. Y desde ese lugar no la pasé tan bien. Seguramente los vecinos se habrán preguntado quién era el loco que gritaba. Era yo. Fue muy raro para mí no poder actuar, no poder estar al lado de mi cuerpo técnico y jugadores”.

“Nos costó mucho poner a Central en Primera y yo siento que no se disfruta como se debería disfrutar de la estadía de Central en Primera. Y lo digo a nivel de los medios sobre todo, tenemos mucha exigencia nosotros, la misma que Estudiantes, Vélez o Lanús. Y si leemos todo el contexto de cómo se fueron dando las cosas, creo que debería ser otra la óptica, pero cada uno lo mira desde su lugar y lo respeto”, señaló marcando una vez más su postura sobre el tema.