Franco Baralle: “Dimos el primer paso, no tenemos que relajarnos”

06/05/2021 - 22:48 Deportivo

Franco Baralle tiene 22 años, pero la madurez necesaria para entender que la serie recién empieza y que no hay lugar para relajamientos.

“Pudimos dar el primer paso. Fue muy peleado el partido, sabíamos que iba a ser así. Ya dimos el primer paso, no tenemos que relajarnos. Todavía no terminó la serie. Sabemos que San Lorenzo es un equipo que está preparado para jugar estas instancias, tiene jugadores de mucha jerarquía. No podemos dormirnos y prepararnos para el domingo porque va a ser más duro todavía”, declaró el base armador cordobés al término del partido, en el que fue elegido como el MVP.

Consultado acerca de dónde estuvo la clave del juego, respondió sin dudar: “En la defensa. Tratamos de limitar mucho el juego de pick and roll, de sus generadores de juego. Si bien así pudieron anotar, creo que podemos hacerlo mejor. Más allá de eso, la defensa colectiva fue muy importante y gracias a eso pudimos correr”.

En el plano personal, Baralle se mostró gratificado por haberle sido muy útil a su equipo. “Me sentí muy cómodo. Estoy disfrutando mucho de lo que me está pasando, de mi primera final. Trato de liberarme de tensiones. Si me toca estar dentro de la cancha, aportar en lo que sea, como le pasó a Nico (Copello) en el primer tiempo y a mí en el segundo. Así poder seguir y ganar el segundo”, explicó ilusionado.

“No hay que olvidarse de disfrutar y prepararnos ya para el domingo”, cerró el cordobés, goleador de Quimsa con 17 puntos.