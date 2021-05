Barcelona no pudo con Atlético de Madrid, que sigue como único líder

08/05/2021 - 13:17 Deportivo

Barcelona solo igualó sin goles ante Atlético de Madrid en el Camp Nou por la fecha 35 de La Liga y dejó pasar así la oportunidad de convertirse en el único líder del certamen. En un partido de trámite cambiante, el equipo de Simeone hizo un buen primer tiempo, pero se quedó en el complemento y el Barça lo pudo haber ganado en el final. Si Real Madrid se impone mañana sobre Sevilla, lo alcanzará en la punta.

El Cholo sorprendió con un esquema agresivo que obligó a Barcelona a jugar en su campo. Con un equipo corto y veloz, el líder de La Liga se vio equilibrado con la lesión de Lemar y el ingreso de Saúl, un cambio que liberó a Carrasco, de lo mejor del partido. La primera mitad mostró al Colchonero mucho más punzante y, de no ser por la buena actuación de Marc-Andre ter Stegen, se hubiese ido al descanso en ventaja.

Luis Súarez, de discreto partido, en dos oportunidad, y Marcos Llorente obligaron al arquero alemán a convertirse en figura, al tiempo que la sólida última línea colchonera, con Savic, Felipe y Hermoso, mantuvo a Barcelona lejos de su arco durante los primeros 45 minutos. O casi. Porque sobre el cierre Messi inventó un jugadón y sacó un gran zurdazo que Jan Oblak logró despejar al córner.

En el complemento Barcelona acomodó piezas con el ingreso de Araujo por Mingueza. Más marca para frenar a Carrasco y, de a poco, Atlético empezó a retrasarse y a quedar cada vez más lejos de Ter Stegen. Con algo de ímpetu, el equipo de Koeman (lo vio desde un palco por estar expulsado) empezó a dominar con más claridad hasta que se adueñó del partido en los últimos 20 minutos.

Aunque estuvo lejos de ser un aluvión, Barcelona presionó y estuvo cerca de ganarlo. Un cabezazo de Dembélé, algunos centros cruzados que no llegaron a concretar y un gran tiro libre de Messi que se fue apenas desviado fueron las llegadas, no suficientes, que el local tuvo para buscar la victoria. No alcanzó y por eso el 0-0 terminó siendo un resultado justo.

Lo cierto es que con este empate, Atlético de Madrid se va del Camp Nou con 77 puntos y aún como único puntero a falta de tres fechas para el final. De todos modos, si mañana Real Madrid (74) supera a Sevilla (70) lo alcanzará en la cima y tendrá ventaja por los duelos entre sí, ya que ganó 2-0 como local e igualó, agónicamente, 1-1 como visitante. Barcelona (75), en tanto, ya no depende de sí mismo y esperará que sus rivales cedan puntos en la recta final.